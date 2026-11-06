Crisis en Paraguay: renuncia el presidente Peña y se inicia el juicio político en su contra

Paraguay ha vivido este jueves uno de sus días más convulsos de los últimos años por la renuncia de su presidente Santiago Peña en medio del escándalo por la intervención de Ueno bank, una entidad privada a la que ha sido vinculado y que durante su gestión recibió millonarios recursos de entidades públicas.

En su mensaje al país hecho público a través de las redes sociales, Peña anunció su dimisión y dijo que lo hace "pensando en la estabilidad de nuestro país, en la paz social y en la necesidad de preservar nuestras instituciones democráticas". Agregó que "también quiero pedir disculpas al pueblo. Si en algún momento he fallado, nunca fue mi intención defraudar la confianza que depositaron en mí".

Mensaje del Presidente de la República, Santiago Peña, al pueblo paraguayo. pic.twitter.com/RBz6IfFV9L — Santiago Peña (@SantiPenap) November 5, 2026

Sin embargo, la confusión fue mayor este jueves cuando se confirmó que Peña permanecía formalmente en la Presidencia, al fracasar la sesión conjunta del Parlamento para votar su renuncia y así poder activar el mecanismo de sucesión tras declarar la vacancia del cargo. Y es que, de ser destituido, Peña perdería los fueros de senador vitalicio, que conservaría con la renuncia.

Ante el inminente inicio este viernes del proceso en su contra, Peña solicitó un plazo de 72 horas para preparar su defensa, algo que finalmente fue rechazado por el Senado.

He pedido una prórroga de 72 horas para ejercer mi defensa. Me notificaron a las 22:15 con un libelo acusatorio y unas 300 fojas de anexos, y pretenden que responda en menos de 12 horas. Eso no es debido proceso. Voy a exponer mi verdad ante toda la ciudadanía, aunque resulte… pic.twitter.com/Q6jCz4tzUE — Santiago Peña (@SantiPenap) November 6, 2026

De esta manera, los legisladores dieron inicio a una sesión extraordinaria para, según dijo el titular de la Cámara Alta, el oficialista Basilio Núñez, "escuchar a la defensa" en este proceso en el que el Senado actúa como juez luego de la presentación, por parte de un grupo de diputados, de la acusación formal contra el gobernante.