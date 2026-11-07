Detienen en Paraguay al expresidente Santiago Peña tras su destitución

Tras la orden emitida por la Fiscalía, en medio de la crisis política desatada por el cierre de Ueno bank, un oficial de la Policía señaló a las afueras de la residencia de Peña que "ya se encuentra oficialmente detenido, acaba de darse por notificado y se lo puso en conocimiento de que oficialmente va a quedar arrestado en su domicilio".

Según confirmó el fiscal Cristian Benítez ante los medios de comunicación congregados en la Cámara de Diputados, Peña deberá permanecer detenido en su domicilio y "posteriormente se van a analizar las evidencias que se tienen y después el juez penal de garantías va a determinar donde esta persona va a estar sometido a lo largo del proceso", apuntó el fiscal, quien aseguró que se trata de un "caso difícil".

El auto de arresto pide garantizar la detención domiciliaria de Peña "hasta tanto sea puesto a disposición del Ministerio Público en la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción" de la capital Asunción. "Se ha constatado que se encuentra en su domicilio y se puso a disposición", dijo a periodistas Silvia González, una de las fiscales del caso.

Fiscalía ordenó la detención de Santiago Peña y Carlos Carvallohttps://t.co/F5OFPubnS0 pic.twitter.com/bLyqcwjU0s — Fiscalía Paraguay (@MinPublicoPy) November 6, 2026

El documento también dicta la detención de Carlos Carvallo Spalding, que hasta el martes pasado dirigió el Banco Central de Paraguay (BCP) cuando renunció por el escándalo del vaciamiento de Ueno bank.

De esta manera, Peña pierde su condición de aforado en calidad de senador vitalicio, después de que el Senado aprobase su destitución este viernes con una aplastante mayoría de 44 votos de un total de 45, debido a la ausencia de un senador. El Senado retomó el juicio político contra el exmandatario, que había solicitado un aplazamiento de 72 horas del mismo, después de que un grupo de parlamentarios de su Partido Colorado boicotease este jueves la sesión abandonando el pleno.

Juramenta el nuevo presidente

Pedro Alliana, hasta este viernes vicepresidente, juramentó ante el Congreso como el nuevo gobernante de Paraguay poco después de la destitución de Peña. Poco después, se dirigió a los afectados por el escándalo financiero para asegurarles que "serán compensados" y garantizar que el nuevo Gobierno no los "dejará solos".

#EnDesarrollo Pedro Alliana juró como nuevo presidente de Paraguay y, en sus primeras palabras al país, prometió que todas las personas afectadas por la crisis financiera serán compensadas. "No los vamos a dejar solos", aseguró en su discurso ante el Congreso paraguayo, después… pic.twitter.com/4mhEvpW0wS — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) November 6, 2026

"Los compatriotas que hoy atraviesan un momento difícil a consecuencia del descalabro financiero serán compensados plenamente, no los vamos a dejar solos, ordeno que se tomen acciones inmediatas para resarcir a los ahorristas con preferencias por los menos favorecidos", anunció durante su juramento ante el Congreso, donde advirtió que no "quiere tibios para esta misión".