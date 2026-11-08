De la motosierra a la Moral

Decir en política es predecir. Milei ganará las elecciones en 2027. Los futuros historiadores de la Argentina de hoy destacarán, en primer lugar, sus principales conquistas. Expondrán con precisión y rigor los hechos. Comenzarán, naturalmente, con lo que está a la vista del mundo entero: la calidad democrática de Argentina pasó, en apenas dos años, de cero al infinito. Milei ha transformado por completo la realidad de su país, o mejor, ha hecho casi desaparecer las barreras ideológicas del totalitarismo populista que nos impedían ver la trágica realidad de Argentina. Milei jamás mintió. La verdad de un gobernante ha convertido a Argentina en una referencia mundial. Sentimiento y pensamiento políticos caminan de la mano en la cabeza de uno de los hombres más inteligentes de nuestro tiempo. Pocas veces en la historia se dan unidas en un hombre de Estado esas dos cualidades. Se diría que Milei es fruto de la Providencia. Un milagro.

Y, después, no lo duden, los historiadores de la democracia Argentina en el mundo mostrarán con holgura todo lo que hoy puede consultarse en cualquier IA. Pongamos un sencillo decálogo de las conquistas de Milei para su nación. Desinflación. La inflación bajó de 211,4 % a 31,5 % interanual entre 2023 y 2025. Fue el dato más bajo desde 2017. Y la rebaja de la inflación aún no ha terminado. Superávit fiscal. El país encadenó dos años de superávit fiscal por primera vez en más de una década. El gasto público primario cayó un 27 % real en un año. Fin del cepo cambiario. Argentina salió del control de cambios en abril de 2025. Riesgo país. Pasó de niveles de default a poco menos de 500 puntos básicos. Desregulación. La eliminación de miles de normas que frenaban a quienes producen. Reforma laboral. El Senado la aprobó en febrero de 2026: reduce la base de las indemnizaciones, flexibiliza las jornadas y crea fondos de cese laboral. Reforma penal y seguridad. Infobae cita la ley penal juvenil, la ley antimafia y el fin de los piquetes como parte de una estrategia de recuperación del orden público. Apertura comercial. Incluye el acuerdo Mercosur-UE, interpretado como señal de integración con el mundo. Una evaluación internacional recoge además que las exportaciones se duplicaron aproximadamente. Reforma de la asistencia social. Se destaca la eliminación de intermediarios en la ayuda, junto con el argumento oficial de que el ajuste vino con políticas de contención focalizadas. Apoyo electoral y gobernabilidad. Milei sostiene que su fuerza política le quitó la mayoría en ambas cámaras al populismo peronista, lo que le permitió aprobar reformas. Es su propia afirmación.

Si a todo eso le añadimos que en Vaca Muerta se extraen cerca de 700.000 barriles diarios de petróleo, nadie podrá negar que el fortalecimiento de la economía argentina es una aportación clave de Milei para ser reelegido en 2027. Todo eso, en mi opinión, es muy importante, pero quedaría rebajado, a poco más que un asunto de "utilitarismo" economicista, si no va acompañado de un estudio rigoroso de las bases intelectuales que mueven la obra de Milei, a saber, su voluntad de saber compite cotidianamente con su voluntad de pensar. Sabe, sí, y cada vez sabe más, pero, sobre todo, tiene voluntad de pensar lo sabido. O sea, el capitalismo es tanto un asunto económico como moral. Nadie como Milei ha reivindicado en nuestro tiempo la base moral del capitalismo. He ahí el gran cambio operado en el discurso y acción políticos de Milei desde que está en el poder: el fundamento económico del capitalismo ha pasado a segundo plano sobre sus bases morales. Diríamos que Ayn Rand e Israel Kirzner, y más atrás los autores de la Escuela de Salamanca, han ganado enteros en la obra de Milei sobre los clásicos de la Escuela Austriaca y la de Chicago. Sí, pocos gobernantes hay en el mundo que expliquen, justifiquen con mil razones, como si se tratara de un filósofo clásico, sus políticas públicas a favor del capitalismo. Quien lea con atención sus tres discursos de Davos (2024, 2025 y 2026), comprenderá con facilidad el título del próximo libro de Milei: La moral como política de Estado. El capitalismo no es virtuoso por ser eficiente, sino eficiente porque es moralmente virtuoso. Quien estudie el discurso y la acción de Milei, un político atípico y un pensador ciceroniano, uno de esos personajes que se dan cada cien años, no podrá dejar de reconocer que es el mayor crítico del idealismo, la revolución y, al fin, del totalitarismo de nuestro tiempo.

Su discurso en la Cumbre Iberoamericana de Madrid volvió a demostrar que su obra es ya vara de medir la situación moral, política y económica del mundo. Basta una cita de su texto para saber de qué hablamos: "El socialismo es fascista en política y el fascismo es socialista en economía. Ambas doctrinas concentran en manos de una minoría el control de las decisiones individuales y hacen de la dependencia económica un instrumento de dominación política. La máxima fascista, todo en el Estado, nada fuera del Estado, nada contra el Estado, describe a los estados socialistas". ¡Grande es Milei! Es un hombre cabal. Repito la idea que escribí en 2024. Milei me ha enseñado de mil maneras una verdad bíblica: "Quien no aborrezca a los tibios, corre el peligro de caer en sus garras. Puede ser llevado al redil. Al reino de la multiplicidad animal".