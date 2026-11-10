Marco Rubio detalla el plan de EEUU para la celebración de elecciones en Venezuela, punto por punto

El proceso esbozado por Washington para la transición democrática en Venezuela avanza "a buen ritmo", ha asegurado el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio. "Si todo va según lo previsto para tener nuevos magistrados de la Corte Suprema en funciones para mediados del próximo mes, en diciembre", ha apuntado, "muy poco después, se creará el nuevo consejo electoral".

SECRETARY RUBIO on VENEZUELAN ELECTIONS: We're on pace, if things continue on schedule, to have new Supreme Court magistrates in place by the middle of next month, in December. Subsequent to that, very quickly thereafter, will be the creation of the new electoral council. These… pic.twitter.com/yLLF3UqNfJ — Department of State (@StateDept) November 9, 2026

Dos puntos que ha tachado de "esenciales", junto con la existencia de una "prensa libre y abierta", "para que unas elecciones funcionen en Venezuela". "Necesita un nuevo consejo electoral que sea de naturaleza administrativa y no política", ha insistido desde París, donde se encuentra con motivo de la cumbre de jefes de Exteriores del G7.

"Creo que ha sido muy positivo que María Corina Machado y otros miembros de la oposición estén en el país desde hace dos semanas, nadie les haya arrestado, estén celebrando ruedas de prensa y tengan acceso a internet", ha añadido. "No pueden tener elecciones creíbles si las personas que se postulan no pueden comunicarse con los votantes", ha argumentado.

La creación de consulados

Rubio también ha hecho mención a los 7 millones de venezolanos que viven en el extranjero. "¿Cómo van a votar?", ha preguntado. "Es necesario abrir consulados en Estados Unidos para que quienes están en EEUU tengan un centro de votación al que acudir", ha explicado. "Actualmente, no hay ningún consulado venezolano abierto en Estados Unidos".

"Cosas como esas son las que hemos hablado con nuestro canciller allí, el canciller interino que está en funciones ahora mismo", ha detallado. "Por tanto, creo que tenemos buenos avances. Solo tenemos que estar al tanto de todo y asegurarnos de cumplir con estos plazos, porque una vez se establezca el consejo electoral se tendrán los elementos necesarios en su lugar".

La vacancia de la Presidencia

"En ese momento, cabría esperar que se declare la vacancia en la Presidencia", ha dicho en referencia a la jefatura del Estado que ocupa Delcy Rodríguez desde la captura del sátrapa Nicolás Maduro, "y se activaría un periodo de seis meses para la elección de una fecha fijada por el consejo electoral legítimo, que esperamos se constituya muy pronto".

"En definitiva, existe un plan, estamos avanzando en ello, es una prioridad para nosotros y confío en que tendrá éxito", ha sentenciado después de mencionar los ítems necesarios para que las elecciones se celebren con garantías: la renovación del Supremo, la designación de un consejo electoral no político y la creación de consulados en EEUU.