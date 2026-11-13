Bukele despliega 2.500 soldados en Haití para destruir a las bandas que controlan el país

La intervención de Nayib Bukele en Haití arrancó el 18 de octubre, cuando cuatro técnicos de aviación salvadoreños que formaban parte de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF), la misión respaldada por el Consejo de Seguridad de la ONU, fueron emboscados en Croix-des-Bouquets, en las afueras de Puerto Príncipe. Viajaban en un vehículo blindado de regreso de comprar comida cuando los pandilleros los atacaron, incendiaron el vehículo y los secuestraron. Bukele anunció de inmediato una operación de rescate y advirtió a los líderes de las bandas que "el ataque de hoy no es nada comparado con lo que vendrá" si no los devolvían vivos.

En cuestión de días, El Salvador desplegó unos 2.500 soldados —incluyendo fuerzas especiales—, helicópteros de ataque y vehículos blindados. El propio Bukele ha asegurado que su Gobierno cubre alrededor del 90% del coste. Tan solo unos 200 efectivos de este contingente operan bajo el mando de la GSF. El resto actúa en el marco de un acuerdo bilateral con el Gobierno haitiano.

Hasta ahora, las tropas salvadoreñas han llevado a cabo operaciones de búsqueda y rescate, patrullas y acciones ofensivas. Han avanzado en zonas de la Plaine du Cul-de-Sac, han repelido ataques contra soldados de Chad de la GSF con helicópteros y, el 8 de noviembre, destruyeron la vivienda y el cuartel general de Wilson Joseph, alias Lanmò San Jou, líder de la pandilla 400 Mawozo, una de las más poderosas. Bukele lo anunció en criollo haitiano y señaló que la mayoría de los miembros de la banda huyó. Pocos días antes, Joseph envió una carta a la ONU pidiendo su mediación, ante lo cual la ONU hizo lo que se le da mejor: absolutamente nada.

El 12 de noviembre, junto a la Policía Nacional de Haití, las Fuerzas Armadas haitianas y un grupo de trabajo gubernamental, las fuerzas especiales de El Salvador recuperaron el estadio Sylvio Cator, el principal del país, que las pandillas controlaban desde 2024. Las autoridades haitianas han entregado el recinto a los salvadoreños para que sirva de base operativa desde la que avanzar hacia otros barrios. Según explicó Bukele, en el estadio se encontraron restos humanos, cabe suponer que de víctimas de los pandilleros.

Los cuatro técnicos siguen sin ser localizados, aunque se encontró el vehículo quemado. Según diversas fuentes, se han producido bajas entre los pandilleros y se han reportado heridos civiles en los combates. Así que diversas ONG, como Amnistía Internacional o Médicos sin Fronteras, se han lanzado a alertar de los riesgos para la población civil y de la falta de claridad sobre el mando y las reglas de enfrentamiento del contingente salvadoreño. Los muertos no parecen importarles tanto cuando caen por la acción de las bandas locales.

El primer ministro haitiano, Alix Didier Fils-Aimé, ha respaldado públicamente la intervención. Ha agradecido a Bukele, ha afirmado que las fuerzas salvadoreñas ayudan a "recuperar control territorial y restablecer la autoridad del Estado" junto a la Policía, el Ejército haitiano y la GSF, y ha subrayado que no vienen a sustituir al Estado, sino a apoyarlo. Tiene previsto viajar a El Salvador para coordinar el futuro de la operación.

En contraste, la GSF lleva más de un año en el país con resultados limitados. Autorizada para unos 5.500 efectivos, apenas cuenta con entre 1.500 y 2.000. Las pandillas controlan amplias zonas de la capital y sus alrededores desde el asesinato del presidente Jovenel Moïse en 2021. La ONU ha documentado miles de muertos y heridos solo en 2026 por la violencia de las bandas y por las operaciones de seguridad.

El objetivo declarado de Bukele es rescatar a los cuatro compatriotas y "enseñar una lección" a las pandillas, además de ayudar a los haitianos a liberarse de ellas. Ha dicho que las tropas se irán cuando los técnicos vuelvan vivos. Sin embargo, el tamaño del despliegue —mayor que el de la propia GSF—, la instalación de bases y los mensajes sobre retomar el país apuntan a una operación más amplia inspirada en la mano dura que aplicó en El Salvador. Donald Trump le dio luz verde en una llamada telefónica. El primer ministro haitiano ve en ello una oportunidad para recuperar territorio; otros observadores temen que la intervención se prolongue y complique aún más un escenario ya fragmentado.