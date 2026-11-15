León XIV vuelve al Perú: la gloria y la cruz de España en América

El viaje de León XIV a España fue una ocasión inesperada, por no decir milagrosa, de resurrección nacional, con su discurso en las Cortes sobre la Escuela de Salamanca, la tradición de santos y sabios de nuestra vieja nación y de la primera inteligencia católica del mundo nuevo. El viaje a Francia, en la que el Islam ha tomado, con la imputación de Houellebecq, la fiscalía de la República para convertirla en la Policía de la Virtud iraní, provocó que, frente a la violenta alianza islamo-izquierdista, cientos de miles de jóvenes, tan parecidos estéticamente a los españoles, llenaran, sin ensuciar ni quemar nada, los Campos Elíseos, cantaran la Salve Regina en Nôtre Dame y también reivindicaran orgullosos sus raíces católicas.

El viaje a Uruguay, Argentina y, sobre todo, a Perú, del nacido en Chicago y renacido en Chiclayo, peruano por elección, ha dejado, con sus inmensas movilizaciones de millones de personas, la fuerza de la herencia hispana, de lo que España llevó a América -lengua, religión, civilización- y también de lo que se ha olvidado u ocultado de esa herencia. En el viaje de Robert Prévost se ha constatado la inmensa gloria de España y también su cruz, el poco aprecio de unos países a quien le deben lo mejor que tienen. Tal vez porque la misión divina asumida por España en América evita la tentación de la soberbia o tal vez porque el nacionalismo y el indigenismo han borrado todo lo que de España vino como católico, es decir, universal.

No hubo, faltaría más, reproche alguno a España, pero tampoco el reconocimiento, la gratitud por lo que los une como países o comunidad de países, que es la lengua española y la religión católica, al estilo español.

Mientras tenía lugar el viaje de vuelta del Padre Roberto a la América Hispana, Karol G, que hace poco le cantó en Roma, recibía su Latin Grammy por "Tropicoqueta" al grito de "¡latina forever!", lo único de su discurso que no fue en español, en el que cabe destacar las "gracias a Diosito", forma tropicoqueta de su diario trato con el Altísimo. Cuando Isabel la Católica, en su Testamento, mandó tratar a los indígenas como hijos de Dios, no pudo imaginar el diminutivo "Diosito" para Dios, pero la mimosería católica de la de Medellín nunca "hubiera sido" sin la española de Madrigal de las Altas Torres, la mujer más importante de la Historia. El reguetón, que tanta grosería y tanta guarrería ha traído al mundo, es criatura mostrenca del espacio cultural católico que los misioneros españoles, como Toribio de Mogrovejo, modelo del misionero Prévost, crearon en América.

El Papa canta "Contigo Perú"

Hay orígenes olvidados injustamente y otros realmente curiosos. El himno oficioso, más popular que el oficial, es el de la selección de fútbol "Contigo Perú", que el Papa cantó con una gigantesca multitud al aterrizar en Lima. La canción fue un encargo del ruinoso dictador socialista Morales Bermúdez, que se la encargó a Augusto Polo Campos, por 15.000 dólares, a entregar en 15 días, y que él hizo en 15 minutos en el café "Haití" de Lima. Se estrenó tras la victoria sobre Chile, 2-0, enmienda de una guerra perdida, y la cantaron Arturo "El Zambo" Cavero y, a la guitarra, Oscar Avilés. Es muy sencilla, muy bonita y ha calado como el verdadero himno nacional.

Y para el Papa, es más que un himno. Es la fe de vida sacerdotal y personal, del misionero agustino que llegó un día a las regiones más pobres del Perú y allí pensó quedarse para siempre y ser enterrado, junto a la gente más humilde, que guarda de él un recuerdo emocionado, por su sencillez y por haber ido en mula, de pueblo en pueblo, en la diócesis de Chiclayo, a la que volvió como obispo, pero de la que sigue sintiéndose misionero. Hay en Youtube un gran reportaje con la gente que lo trató antes de ir a Roma, y en él aparece la persona que, como bien dice Carlos Pagni, se ha eclipsado en favor de su ministerio, el hombre que dejó de serlo para poder ser Papa

Pero si hasta el viaje a Perú ese eclipse era claro, en Chiclayo revivió el "padre Roberto" que adoran esas comunidades que hablan quechua, pero que como en buena parte del Perú, hablan un español realmente magnífico. Ellos cuentan que entraba en las cocinas, donde le gustaba comer con la cocinera, y que fue él, Robert Prévost, ahora Papa, el que, con sencilla delicadeza, bautizó a sus niños, casó a sus parejas y enterró a sus muertos. Es en el viaje a Perú donde se ha visto por primera vez al hombre, y, antes que el personaje, sin el menor culto a la personalidad, apareció la persona. Y realmente no sale perdiendo con el cambio, sin duda temporal y limitado.

El daño al catolicismo de la Teología de la Liberación

Se ha recordado mucho en el viaje al papa Francisco, que tan poco se parecía a León XIV, y una ursulina no le ahorró un mitin sobre la iglesia sinodal, que como todas las "iglesias de base" tras el Vaticano II, destruyen lo que, para este Papa, es obsesión: la unidad de la Iglesia. Si se adopta el dogma marxista de la lucha de clases dentro de la "opción por los pobres", se expulsa de la comunidad católica su naturaleza universal. Por esa herida doctrinal más que por los abusos sexuales, tan mediáticos, se desangra el catolicismo en Hispanoamérica, en favor de los protestantes. Cuando la Iglesia actúa como una ONG de izquierdas, la gente emigra en busca de Dios, de lo trascendente, hacia otras iglesias, también cristianas. Es lo que pasa en toda América, es el fruto podrido de la Teología de la Liberación, ese leninismo con alzacuello que alumbró a sandinistas y montoneros, que, como los etarras en España, nacieron en sacristías, y mataron la fe popular, rechazaron la Revelación y, como Lutero, niegan el magisterio de la Iglesia. Eso es la iglesia sinodal, un asambleísmo de sacristía, hijo de Mayo del 68.

Toribio de Mogrovejo, padre espiritual de Prévost y del Perú

Todos los discursos en el Perú, políticos o eclesiales, han insistido en lo que está a la vista, la diversidad racial y social. El 90% de la población peruana es mestiza, a lo español e indio, se une lo africano y lo asiático. Pero no se señala lo que une la sierra, la selva y el llano, Lima y el Ande, que, por encima o por debajo del sentir nacional, son la lengua y la religión. Los dos grandes tesoros legados por España, por Toribio de Mogrovejo, al que Felipe II sacó de la vida civil y convirtió en arzobispo de Lima, para enderezar la vida interna de aquella sociedad, sin lengua ni fe comunes. A él se debe el afán en traducir la Sagrada escritura al quechua y al aymara, porque había que predicar a los indios en su lengua, aunque apenas se iban destacando aprendían español y, en los colegios de nobles, formaban, desde la iglesia, el ejército y la economía, la clase dirigente criolla, más despótica con los indios, sobre todo tras la independencia, que la Corona de España.

Toribio, hoy santo, fue el espejo del misionero Prevost. También pensó dedicar su vida al Perú, como el castellano que murió en Zaña, en una de sus misiones pastorales que, pese a su salud, no quiso abandonar. Al ser nombrado obispo, lo esperaban en Chiclayo, y nunca llegó. Había pasado la noche en oración, como Don Quijote velando sus armas, ante la tumba de aquel español, que bautizó a Rosa de Lima y Martín de Porres. Como Toribio, siglos después, Prévost iba en mula hasta donde no podía ir de otra forma. No le dejaron, por seguridad, ir a las mismas aldeas en cuyo suelo durmió. Para ir a Cajamarca a coronar a una Virgen, qué poco asambleísta y sinodal, el Ejército habilitó lo que el inveterado humor peruano bautizó como Papacóptero. En los reportajes televisivos, con la sierra al fondo, nunca se ha visto tan claro, en el siglo XXI como en el XVI, qué significa tierra de misión. La gloria de España, que es la de la Cruz, es también su cruz, la negación de su gloria. Pero ni Toribio ni su discípulo León XIV, han cifrado en este mundo la cuenta y el valor de sus actos. Mejor así. A la larga, el cielo es mucho más seguro.