Milei buscará la reelección en 2027: "Vamos a seguir bajando impuestos"

El presidente de Argentina, Javier Milei, ha zanjado cualquier incógnita sobre su futuro político al confirmar públicamente que optará a un nuevo mandato en los comicios presidenciales previstos para el año 2027. Durante la inauguración de un encuentro empresarial en Buenos Aires, el dirigente liberal despejó las especulaciones de la oposición y de los analistas: "Para los que dudan de si estoy yendo a por la reelección, sí, me presentaré a la reelección", aseveró con contundencia para ratificar su compromiso con la transformación institucional del país austral.

Tras formalizar sus intenciones electorales, Milei desgranó las líneas maestras de su proyecto a largo plazo, en el que sitúa la desgravación impositiva y la apertura económica como pilares innegociables. El líder del Ejecutivo prometió que, de consolidarse las previsiones macroeconómicas, su Administración devolverá a los contribuyentes 500.000 millones de dólares –unos 453.500 millones de euros– en tributos, una cifra equivalente a la deuda pública que arrastra el Estado tras décadas de descontrol fiscal peronista. "El objetivo es comerciar con el 90% del planeta. Vamos a seguir bajando impuestos y, de cumplirse el escenario base, le vamos a devolver a los argentinos 500.000 millones de dólares, es decir, lo que tenemos de deuda", remarcó en declaraciones recogidas por el diario La Nación.

El jefe de Estado vinculó la decadencia histórica de la nación al intervencionismo y al aislamiento internacional promovido por sucesivos ejecutivos colectivistas. "En los cien años anteriores a nuestra llegada al poder, Argentina se había aislado cada vez más y nos habíamos empobrecido cada vez más", advirtió Milei, quien contrapuso esa trayectoria decadente al crecimiento económico que comienza a vislumbrarse gracias a la disciplina presupuestaria. Asimismo, destacó que las relaciones mercantiles exteriores han pasado de alcanzar apenas al 10% de las naciones a superar el 30% en la actualidad.

En su defensa de la desregulación de los mercados, el mandatario subrayó el impacto positivo de su batería de reformas estructurales, citando medidas como la derogación de la ley de alquileres –que asfixiaba la oferta inmobiliaria mediante controles de precios– y la modificación de la ley de glaciares, orientada a "multiplicar por 20" las exportaciones mineras. "Estoy hablando solamente de dos cositas, pero tocamos 18.000", señaló Milei para ilustrar el alcance del desmantelamiento de trabas burocráticas implementado desde la Casa Rosada.

Desde su investidura en diciembre de 2023, la hoja de ruta del Gobierno ha priorizado el déficit cero y la contención drástica del gasto estatal, una senda que ya ha permitido una desaceleración sostenida de los precios y el saneamiento de las cuentas públicas. Pese al previsible desgaste por el fin de los subsidios artificiales en el transporte y la energía, Milei confía en que la estabilidad y la libertad de mercado consolidarán el respaldo popular de cara a los próximos comicios.