El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, fue recibido este miércoles con honores en el Palacio de Miraflores por la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, en una visita que no había sido anunciada previamente y que culminó con la firma de un nuevo acuerdo de cooperación militar entre ambos países.

El encuentro representa la primera visita de un alto representante del Gobierno de Donald Trump a Venezuela desde que Nicolás Maduro fuera capturado el pasado mes de enero. Actualmente, Maduro permanece preso en una cárcel de Nueva York enfrentando acusaciones por narcotráfico y tortura sistemática, un escenario tras el cual Washington y Caracas continúan redefiniendo su nueva relación bilateral.

Tras la firma del pacto, Delcy Rodríguez destacó la relevancia de retomar los vínculos en materia de "cooperación técnico-militar" para reforzar las capacidades de las Fuerzas Armadas venezolanas y hacer un "frente común a las amenazas para garantizar la paz" en la región, además de impulsar las inversiones en el país.

La mandataria encargada aprovechó también la ocasión para defender el pacto petrolero suscrito entre ambas naciones, al que calificó de "histórico". En este sentido, reprochó la "mezquindad" de quienes han criticado dicho convenio, asegurando que el acuerdo no solo impulsa el desarrollo energético de Estados Unidos y Venezuela, sino que también contribuye a la "estabilidad energética internacional".

La campaña de Estados Unidos en aguas del Caribe y el este del Pacífico

La firma de este convenio de seguridad se produce mientras Estados Unidos desarrolla una controvertida campaña en aguas del Caribe y el este del Pacífico contra supuestas embarcaciones vinculadas al narcotráfico, operaciones que han dejado al menos 240 fallecidos desde septiembre de 2025.

Según declaró Donald Trump en una entrevista telefónica a la cadena Salem News Channel, hace apenas una semana, quiere "dejar resuelto lo de Cuba" antes de que finalice su mandato en 2029. El mandatario señaló que cuenta con el secretario de Estado, Marco Rubio, a quien definió como "alguien muy bueno y talentoso" al que "le encantaría hacerlo" debido a que sus padres son cubanos. Tras calificar a la isla como un "estado fallido" al que están observando, Trump explicó que siente que debe tomar medidas por el 94% de los cubanos residentes en Estados Unidos que votaron por él y le permitieron ganar en Florida.

Estas declaraciones se produjeron al ser cuestionado sobre si contemplaría una campaña militar en Cuba para propiciar un cambio de régimen. Aunque en un primer momento Trump evitó responder directamente a la cuestión, ante la insistencia del presentador sobre la posibilidad de llevar a cabo una intervención corta de una semana, el presidente estadounidense concluyó afirmando que "lo consideraría".

El petróleo de Venezuela

El petróleo juega "un papel nuclear" y se ha convertido en el nuevo "lenguaje" de la transición venezolana, según recoge el informe publicado el pasado 24 de octubre, 'Venezuela, 300 días después: los 15 nombres propios de la transición', elaborado por el Instituto Coordenadas de Gobernanza y Economía Aplicada. Dentro del apartado que analiza la energía y el capital como uno de los cinco "círculos de poder" del país, el estudio señala al consejero delegado de Chevron, Mike Wirth, y al empresario Alejandro Betancourt como "los reconstructores" de Venezuela. A este último, que dirige North American Blue Energy Partners (NABEP), el informe lo define como "el socio estratégico" clave y "el vínculo empresarial que convierte la alianza política con Estados Unidos en realidad económica".

Esa alianza tiene su principal reflejo en el acuerdo protagonizado por NABEP a finales de agosto, que contempla concesiones de hasta 100 años sobre 17 campos petroleros con cerca de 65.000 millones de barriles en reservas probadas. El pacto prevé una inversión próxima a los 100.000 millones de dólares con la meta de superar los 1,5 millones de barriles diarios en un plazo de 25 años, otorgando además un peso directo a la Administración estadounidense: la Oficina de Capital Estratégico del Pentágono contará con un 35% de la nueva sociedad y el Departamento de Estado podrá adquirir el 20% de la producción a precio de coste.

Gira regional del jefe del Pentágono

La escala en Caracas forma parte de una gira regional del jefe del Pentágono que incluye paradas en Colombia este mismo miércoles, así como en Ecuador y, posiblemente, en Honduras. Este despliegue diplomático y de seguridad en Hispanoamérica busca apuntalar la estrategia de defensa de la Administración Trump en el hemisferio, en un momento marcado por el nuevo tablero político y el endurecimiento de la ofensiva contra el narcotráfico en el Caribe y el Pacífico oriental.

Con estos encuentros bilaterales, Washington pretende blindar la cooperación militar directa con gobiernos clave de la región, afianzando su liderazgo estratégico y coordinando el pulso frente a las amenazas transnacionales que para Trump ponen en jaque la seguridad continental. Con esta hoja de ruta, la Casa Blanca deja claro que su prioridad pasa por recuperar la iniciativa en el continente y cerrar filas con sus socios más cercanos.