La investigación sobre el escándalo de Ueno Bank ha dado un nuevo paso al alcanzar directamente al entorno familiar de Santiago Peña. La Fiscalía de Paraguay ha ordenado la detención preventiva de Francisco Peña, hermano del expresidente, y ha solicitado también la captura de su esposa, Rocío Caballero Bosch, por su presunta vinculación con una trama investigada por lavado de activos y administración en provecho propio. La decisión supone una novedad de especial relevancia en una causa que ya provocó la destitución del anterior mandatario y que mantiene bajo investigación a antiguos responsables de la entidad financiera y del Banco Central paraguayo.

La medida figura en un requerimiento firmado por los fiscales encargados de las pesquisas y remitido a la Policía Nacional para hacer efectiva la captura. Según el documento, ambos estarían relacionados con hechos que podrían constituir delitos de lavado de activos, contemplado en el artículo 196 del Código Penal paraguayo, y administración en provecho propio. La orden no equivale a una condena ni acredita por sí misma la responsabilidad penal de los afectados. Tampoco debe confundirse la solicitud de captura con la confirmación de que ambos hayan sido detenidos.

Una operación inmobiliaria de tres millones de dólares

El foco de las pesquisas se encuentra en una operación inmobiliaria realizada en 2023 entre la entonces Financiera Ueno y la sociedad Pear SRL, presuntamente vinculada a Francisco Peña. La operación habría servido para adquirir un terreno de 1.184 hectáreas situado en el departamento de Paraguarí por aproximadamente tres millones de dólares.

La Fiscalía trata de esclarecer las circunstancias de esa compraventa y determinar si se trató de una operación real o de una transacción simulada. Para ello, los investigadores registraron el pasado sábado una empresa y se incautaron de documentación relacionada con una compañía que podría estar vinculada al hermano del expresidente.

La investigación también tomó impulso después de la declaración del exvicepresidente segundo de Ueno Bank Julio Rey, que se encuentra en prisión preventiva por este caso. Según la información publicada por el diario paraguayo ABC Color, Rey señaló ante la Fiscalía que Pear SRL estaría vinculada a Francisco Peña y que habría adquirido el citado inmueble.

La operación se habría desarrollado cuando Ueno todavía funcionaba como financiera, antes de convertirse en banco. Los investigadores pretenden reconstruir las relaciones entre las sociedades implicadas, el origen de los fondos y las condiciones en las que se produjo la adquisición del terreno.

Los hermanos del expresidente, bajo la lupa

La decisión de la Fiscalía llega apenas unos días después de que agentes policiales y fiscales registraran las viviendas de Francisco Peña y de su hermano Manuel, también hermano del expresidente. Los operativos tuvieron lugar el martes 17 de noviembre en Asunción y permitieron incautar teléfonos móviles, ordenadores y otros dispositivos electrónicos para su posterior análisis.

En aquel momento, las autoridades señalaron que no existían órdenes de detención contra los familiares del exmandatario. La nueva decisión supone un cambio en la situación procesal de Francisco Peña y de su esposa, al solicitarse ahora su captura en el marco de las diligencias relacionadas con la operación inmobiliaria.

La investigación deberá determinar qué papel desempeñaron ambos en las operaciones examinadas y si existieron irregularidades en la utilización de las sociedades vinculadas al negocio. La situación de Manuel Peña no debe confundirse con la de su hermano: el material disponible no recoge una orden de detención contra él.

El escándalo que terminó con Santiago Peña fuera del poder

El caso Ueno Bank ha provocado una de las mayores crisis políticas y financieras recientes de Paraguay. Santiago Peña, que llegó a la Presidencia en 2023, quedó en el centro de la polémica por sus vínculos con la entidad financiera, que durante su mandato recibió importantes recursos de organismos públicos.

El banco, que declaraba contar con más de 2,94 millones de clientes, administraba fondos del Instituto de Previsión Social (IPS), de otras cuatro cajas de jubilados y de distintas instituciones públicas. Su intervención por parte del Banco Central, iniciada el 3 de noviembre, abrió una crisis que rápidamente trascendió el ámbito financiero.

La presión política y las consecuencias del escándalo desembocaron en la salida de Peña de la Presidencia. El exmandatario anunció su renuncia el 5 de noviembre, aunque el proceso político continuó y el Senado terminó destituyéndolo mediante un juicio político. Posteriormente fue detenido y quedó sometido a prisión preventiva.

Peña afronta una investigación penal por presunta lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal. El caso también ha alcanzado al antiguo presidente del Banco Central, Carlos Carvallo, y a varios exdirectivos de Ueno Bank, que figuran entre los investigados y detenidos.

La crisis ha tenido además consecuencias institucionales. El procedimiento contra la entidad financiera y las investigaciones sobre sus relaciones con organismos públicos han puesto bajo escrutinio la gestión de los recursos y los mecanismos de supervisión bancaria.

La nueva orden contra Francisco Peña y Rocío Caballero añade ahora otro frente a un escándalo que ya terminó con la carrera presidencial de Santiago Peña. La Fiscalía busca esclarecer si detrás de la operación inmobiliaria de Paraguarí existió una estructura destinada a ocultar el origen o el destino de fondos. El avance de las diligencias será determinante para establecer las responsabilidades individuales en una causa que sigue ampliándose y que ha alcanzado ya al círculo familiar del expresidente.