El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) de Colombia ha dado un paso sin precedentes al solicitar formalmente a la plataforma X la suspensión definitiva del perfil del expresidente Gustavo Petro. El Ejecutivo fundamenta su requerimiento en la reiterada incitación a la violencia y a la desestabilización institucional promovida por el dirigente izquierdista, quien ha hecho un llamamiento directo a sus simpatizantes para forzar la salida del presidente electo, Abelardo de la Espriella.

La petición ministerial fue trasladada al departamento de Asuntos Públicos, Seguridad y Cumplimiento de Reglas de la compañía estadounidense tras un mensaje en X en el que Petro proclamaba: "Le solicito al pueblo de Colombia exigir la renuncia de Abelardo ya". Dicha publicación incluía una grabación de su intervención del pasado 19 de noviembre en Cali, donde animaba a desbordar las calles de forma inmediata con el pretexto de instaurar una supuesta "democracia real", desconociendo abiertamente los resultados electorales del 21 de junio.

"'Abelardo renuncie ya' tiene que volverse la consigna de la mayoría del pueblo de Colombia (...), lo que hay es que actuar en las calles y de inmediato", decía Petro en su mensaje.

Le solicito al pueblo de Colombia exigir la renuncia de Abelardo ya. pic.twitter.com/JOTXKk1Vdg — Gustavo Petro (@petrogustavo) November 21, 2026

En su requerimiento, las autoridades advierten de que la red social "no se puede convertir en la principal herramienta de difusión de un plan antidemocrático y desestabilizador, amenazando y atacando las instituciones del Estado". El departamento recordó asimismo que el dirigente comunista acumula reveses judiciales de calado, como la orden del Consejo de Estado dictada el pasado 30 de octubre que le conminaba a retirar bulos sobre supuesto fraude electoral dirigidos contra el registrador nacional del Estado Civil. A todo ello se añade su inclusión en las listas de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos.

MINTIC SOLICITÓ A X SUSPENDER LA CUENTA @petrogustavo pic.twitter.com/fZl3vFsDcV — Ministerio TIC (@Ministerio_TIC) November 22, 2026

El MinTIC subrayó el antecedente de las movilizaciones violentas de abril de 2021, cuando las redes amplificaron una ofensiva caracterizada por bloqueos sistemáticos y graves disturbios que golpearon duramente la convivencia y la economía. El gabinete sostiene que la retórica del exmandatario pretende reproducir idéntico caos para anular el veredicto de las urnas que desalojó a la izquierda del poder.

Con sus declaraciones, afirmó, Petro está "desconociendo que el presidente de la república fue elegido democráticamente el pasado 21 de junio de 2026" y asumió el cargo el 7 de agosto.

"Por todo esto, MinTIC solicitó expresamente a X 'la suspensión de la cuenta @petrogustavo'. Pues considera que esa red social no se puede convertir en la principal herramienta de difusión de un plan antidemocrático y desestabilizador, amenazando y atacando las instituciones del Estado colombiano", expresó esa cartera.

Petro: "Censura"

Por su parte, Petro reaccionó acusando al Ejecutivo de intentar amordazar a la oposición.

Se llama censura de Abelardo , prohibida expresamente por la constitución. Aquí se demuestra el grado del ilegitimidad del actual gobierno https://t.co/XaUf6HdRoi — Gustavo Petro (@petrogustavo) November 23, 2026

A través de la propia plataforma, el líder de la izquierda radical calificó al actual equipo de "gobierno ilegítimo antiderechos y antipueblo" y sostuvo que la solicitud vulnera la Constitución de 1991 para frenar lo que define como "la alternativa de poder al fascismo", persistiendo así en el desafío frontal a la legalidad emanada de los comicios.

Congresistas del Pacto Histórico, el partido de Petro, como la representante a la Cámara Laura Daniela Beltrán, también acusaron al Gobierno de "persecución" en alusión a la solicitud del Ministerio.

"Esto es totalmente antidemocrático. Es inexplicable que sigan nutriendo una estrategia para destripar a la izquierda, tal como lo prometieron en campaña. A este Gobierno le hago el llamado a dejar la censura y dejar de atentar en contra de la izquierda y contra la democracia", añadió Beltrán, conocida como Lalis, en X.

La representante a la Cámara Isabel Vera, del Pacto Histórico, dijo que Colombia está "frente a un gobierno autoritario, que desde sus primeros días atentó contra la libertad de prensa". "Hoy, sintiéndose respaldado por la dictadura del algoritmo, busca vulnerar la autonomía de quienes opinan. A los demócratas les pido rechazar esto", añadió la congresista.