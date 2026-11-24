El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, ha lanzado una severa condena contra las consecuencias institucionales, económicas y de seguridad que ha dejado el proceso de negociación con las FARC. Con motivo del décimo aniversario de la firma del texto pactado en Cuba, el jefe de Estado arremetió contra lo que definió sin ambages como un "bodrio" y una "falsa paz", recordando a los ciudadanos el desorbitado coste económico que ha supuesto para las arcas públicas conceder impunidad a los cabecillas de las FARC.

El mandatario desgranó en la red social X los balances financieros de una década de concesiones. Según los datos facilitados por la Presidencia, desde 2016 se han destinado 178,59 billones de pesos –unos 51.000 millones de dólares– a la implementación de los acuerdos. De ese montante, la mayor parte, concretamente 109,34 billones de pesos –en torno a 31.000 millones de dólares–, fue ejecutada durante la administración del izquierdista Gustavo Petro (2022-2026), un periodo caracterizado por la debilidad frente a los grupos armados y el descontrol del gasto presupuestario.

¡LA FALSA PAZ LE HA SALIDO MUY CARA A COLOMBIA! A propósito de los diez años del bodrio que significó el Acuerdo de La Habana con los narcoterroristas de las FARC, conviene recordarles a los colombianos cuánto nos ha costado la falsa paz. En diez años se han asignado $178,59… — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) November 24, 2026

Pese a las ingentes sumas invertidas con la promesa de pacificar el territorio nacional, los indicadores en materia de orden público arrojan un panorama desolador. De la Espriella subrayó que el país cuenta en la actualidad con más de 350.000 hectáreas de coca bajo producción y un censo criminal que supera los 28.000 integrantes de grupos armados organizados. Asimismo, denunció que las redes violentas han multiplicado su crueldad: el reclutamiento infantil pasó de contabilizar 130 expedientes en 2016 a dispararse hasta los 625 casos en 2024.

El balance del desarrollo en las zonas rurales más golpeadas por la violencia tampoco justifica el desembolso realizado. Según apuntó el jefe del Ejecutivo, tan solo el 36,9 % de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) se encuentran concluidos, evidenciando la ineficacia de la burocracia estatal a la hora de consolidar mejoras reales para los ciudadanos.

Especial mención mereció el aparato judicial diseñado a medida de los insurgentes. De la Espriella cargó contra la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), tribunal que ha consumido más de 4,53 billones de pesos –unos 1.300 millones de dólares–. Para el mandatario, semejante volumen de fondos públicos habría resultado infinitamente más provechoso si se hubiera empleado en la reparación integral de las víctimas del terrorismo y en aliviar el persistente agujero fiscal que castiga a los contribuyentes.

El pacto, rubricado originalmente el 24 de noviembre de 2016, nació ya marcado por un grave déficit de legitimidad popular. En octubre de aquel año, los colombianos rechazaron el texto en referéndum, si bien el Gobierno de Juan Manuel Santos desoyó el veredicto democrático e impuso el acuerdo tras aplicar reformas cosméticas. Para De la Espriella, la factura de aquel error histórico ha alcanzado su punto culminante tras la gestión de la izquierda: "La falsa paz, el despilfarro de recursos públicos y los escándalos de corrupción durante el gobierno de Petro son los causantes de la ruina de Colombia", concluyó.