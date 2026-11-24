El Cristo Redentor elevado por las nubes. Podría ser una cita de una novela, o una escena de una película, pero es la realidad pura y dura.

Las grabaciones muestran el cerro del Corcovado y gran parte de la ciudad cubiertos por una espesa bruma, mientras la icónica estatua queda visible en lo alto. Entre las tomas que circulan en redes sociales destaca el vídeo que subió el creador audiovisual brasileño Marcio Amaro.

Es de tal belleza la estampa compartida por Amaro que muchos dudaron de si el vídeo estaba generado con inteligencia artificial.

🌎 Se reporta que el Pacífico registra una anomalía cerca de Sudamérica: expertos dicen que será "potencialmente catastrófico". Es cierto @grok? Cuando será y cuáles serán las ciudades más afectadas? — Rayniel Pugliese (@Rayyniel) November 24, 2026

Marcio decidió fijar el vídeo en su perfil y explicar cómo logró capturar el momento exacto en el que la niebla envolvió la cima. El efecto se produce cuando las nubes bajas y la niebla cubren la ladera del monte Corcovado (situado a 710 metros sobre el nivel del mar) y ocultan la base de la montaña, dejando asomar la parte superior del monumento. En este tipo de episodios intervienen procesos de elevación orográfica, cuando el aire húmedo procedente de zonas bajas o del mar asciende al encontrarse con el relieve montañoso y forma densas capas nubosas.

Los internautas no tardaron en reaccionar con asombro, calificando las tomas como "mágicas" y "una prueba de que la naturaleza siempre supera cualquier efecto especial".