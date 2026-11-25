Veinte personas permanecen secuestradas desde hace más de medio día en un supermercado de Cartagena, al norte de Colombia, a manos de un grupo de delincuentes que se refugiaron en el establecimiento tras frustrarse su intento de robar un transportador de valores.

El suceso, con escasos equivalentes en la historia reciente de Colombia, ha conmocionado a la ciudad costeña y llevado al presidente del país, Abelardo de la Espriella, a modificar su agenda para viajar a Cartagena y ponerse al frente del operativo policial.

De la Espriella llegó a la ciudad a primera hora de la noche, tras pasar la mañana en Villavicencio para comprobar las consecuencias de un atentado ocurrido la víspera, con 23 heridos, y se puso al frente del Puesto de Mando Unificado (PMU) y visitó los alrededores del supermercado.

Tensión en aumento

"Eso va a salir bien para los secuestrados, no estoy tan seguro que salga tan bien para los bandidos", advirtió De la Espriella ya desde la mañana.

La tensión en torno al establecimiento se ha elevado en las últimas horas, conforme aumentaba el despliegue policial en la zona y las autoridades, desde varios altavoces, instaban a los secuestradores a liberar a los rehenes y entregarse. Incluso un helicóptero ha maniobrado cerca del supermercado.

Robo frustrado

Según la reconstrucción de los hechos de las autoridades, un grupo de delincuentes encapuchados y con lo que parecían armas largas entró sobre las ocho de la mañana en el aparcamiento de un centro comercial con el objetivo de asaltar un vehículo blindado.

Gracias a las cámaras de seguridad, los equipos de vigilancia del centro comercial detectaron la presencia de los delincuentes y activaron los botones de pánico, una alarma silenciosa conectada con la Policía.

Esto permitió que las primeras patrullas de la Policía llegasen poco después al centro comercial y que los delincuentes, al verse sorprendidos, decidiesen parapetarse en un supermercado del complejo y tomasen como rehenes a una treintena de personas, entre clientes y empleados.

Francotiradores en azoteas

Con el paso de las horas, equipos especializados de la Policía y el Ejército acudieron al centro comercial y tomaron posiciones en la periferia del establecimiento, incluyendo francotiradores en azoteas próximas.

Rondando el mediodía, los secuestradores dejaron marchar en primer lugar a cinco mujeres mayores y luego a otras cinco personas a lo largo de la tarde. Algunos medios apuntaron entonces que los delincuentes habían hecho exigencias, pero la Policía no ha confirmado este extremo.

Al final de la tarde la fuerza pública comenzó a desalojar los alrededores del centro comercial -sacando también a los medios de comunicación de la zona- y dispuso de más refuerzos para rodear su perímetro.

Visita del presidente

Poco después llegó al Puesto de Mando Unificado (PMU) De la Espriella, donde se encontraban el ministro de Defensa, Jorge Mora, el director general de la Policía, Jesús Alejandro Barrera, y autoridades locales. Posteriormente el presidente se desplazó personalmente hasta el supermercado para comprobar de primera mano la situación.

Cartagena de Indias es uno de los principales destinos turísticos de Colombia y de Latinoamérica, gracias a su infraestructura hotelera, centros de convenciones, conectividad aérea y oferta cultural. Unos 5,5 millones de viajeros visitan anualmente la ciudad.