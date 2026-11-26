El excandidato presidencial venezolano Edmundo González Urrutia ha anunciado este jueves su intención de regresar a Venezuela la próxima semana. El opositor seguirá así los pasos de su aliada María Corina Machado, cuyo retorno al país ha sido posible gracias al mayor aperturismo del nuevo régimen.

Según informa EFE, el exdiplomático tiene previsto participar en una celebración religiosa a su regreso al país. "Pronto estaré en Venezuela para acompañar la peregrinación de nuestra patrona, la Virgen de Coromoto", ha escrito en su perfil de la red social X. La cita está prevista para el próximo sábado 5 de diciembre.

González Urrutia permanece exiliado en España desde septiembre de 2024, después de las elecciones presidenciales venezolanas en las que el ahora depuesto Nicolás Maduro fue declarado vencedor.

Hoy se celebra el Día de Acción de Gracias en otros países. La fecha me hace pensar en nuestras propias maneras de agradecer. Yo, en particular, tengo mucho que agradecer a los venezolanos, a España y a mi familia. Durante este tiempo lejos de Venezuela, sus mensajes, sus… pic.twitter.com/97onWLDRhq — Edmundo González (@EdmundoGU) November 26, 2026

El regreso a Venezuela

El anuncio se ha producido con motivo de la celebración del Día de Acción de Gracias en otros países, una festividad que ha llevado al dirigente opositor a reflexionar "en nuestras propias maneras de agradecer".

"Yo, en particular, tengo mucho que agradecer a los venezolanos, a España y a mi familia. Durante este tiempo lejos de Venezuela, sus mensajes, sus oraciones, su compañía y, sobre todo, su cariño me han hecho sentir cerca de casa", ha manifestado.

El exdiplomático también ha expresado su emoción ante la perspectiva de regresar a su país después de más de dos años de exilio: "¿Qué mejor momento para regresar? Después de tanto tiempo lejos de casa, me conmueve pensar que volveré a estar con ustedes".

El anuncio de González Urrutia se produce apenas un día después de que María Corina Machado adelantara desde Venezuela, sin ofrecer más detalles, que el excandidato presidencial estaría "pronto" de vuelta en el país.

Los motivos de su exilio

González Urrutia aterrizó en Madrid el 8 de septiembre de 2024, apenas unos días después de que la Justicia venezolana dictara una orden de detención contra él. El dirigente antichavista había permanecido refugiado en las embajadas de Países Bajos y España en Caracas. La investigación judicial contra el opositor estaba relacionada con la publicación de las actas electorales recabadas por la oposición, que sostenía que estas acreditaban la victoria de su candidato en las presidenciales del 28 de julio.