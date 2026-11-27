Las autoridades de Costa Rica han denegado el ingreso en su territorio a la relatora de Naciones Unidas para los Territorios Palestinos ocupados, Francesca Albanese, sancionada en Estados Unidos por su "antisemitismo descarado". El director general de Migración y Extranjería, Omer Badilla, justificó la medida al constatar que sobre ella pesaba una alerta internacional por vínculos con actos terroristas, posiblemente en referencia a su relación con Hamás. Debido a ello, Badilla activó los protocolos previstos en la legislación nacional para preservar la seguridad nacional del país centroamericano.

El mandatario eludió dirigirse formalmente por su cargo a la activista antisemita y se limitó a señalar a "una mujer italiana de apellido Albanese" durante una intervención oficial. Badilla insistió en que el perfil de la viajera exigía una respuesta estricta: "Cuando se ve comprometida la seguridad nacional, como lo es en este caso, nuestras autoridades policiales ejecutan taxativamente lo que indica nuestro ordenamiento jurídico".

Retenida en las dependencias del Aeropuerto Juan Santamaría, Albanese culpó de inmediato a la supuesta influencia de Washington. Según alegó en declaraciones a medios locales, los fallos en el registro dactilar derivarían de su inclusión previa en sanciones impulsadas por la Administración de Donald Trump relativas al Tribunal Penal Internacional. "Conoces la cara del imperio el día que le tocas los nervios o traspasas sus confines", manifestó en redes sociales la enviada de la ONU. La portavoz extraoficial de Hamás en la ONU aprovechó para hacer declaraciones despreciando al país al que pretendía entrar: "Pero, disculpe, no estamos en Estados Unidos. Estamos en Costa Rica. ¿Es Costa Rica un país soberano? ¿Sí o no?". Además, Albanese protagonizó una prolongada discusión con los agentes migratorios antes de acordar con ellos marcharse a México, su siguiente destino, en lugar de regresar a Francia, de donde provenía.

Las dificultades de Albanese preceden con mucho las sanciones de Estados Unidos. Su incesante actividad a favor de Hamás la ha llevado a recibir críticas desde los parlamentos de Canadá, Italia, Francia, Reino Unido, Países Bajos y hasta la Unión Europea, exigiendo su destitución y descalificando su retórica antisemita. Hasta Suiza impidió que diera una conferencia en su territorio. En mayo de 2025, Estados Unidos ya solicitó a la ONU, sin éxito, la destitución de Albanese tras descubrirse que poco después de los ataques del 7 de octubre cobró 20.000 dólares de un grupo relacionado con Hamás para viajar a Australia y Nueva Zelanda a reunirse con políticos y activistas contrarios a Israel en esos países.

Tras la decisión del Ejecutivo costarricense, la Sala Constitucional costarricense intervino tras la presentación de un recurso de habeas corpus en favor de Albanese presentado por diputados del izquierdista Partido Frente Amplio, ordenando a las fuerzas de seguridad impedir cautelarmente su salida del país mientras se dirime el amparo legal, salvo que ella decida irse por voluntad propia.

La Universidad de Costa Rica tenía previsto recibir a la jurista italiana el viernes en sus instalaciones para entregarle un doctorado honoris causa. El Semanario Universidad, de la UCR, informó que el doctorado honoris causa es la máxima distinción que entrega la casa de estudios y que en el caso de Albanese responde a "la relevancia global de su contribución humanitaria y académica" y a su "postura ética, independiente, y basada rigurosamente en el derecho internacional". Entre los ejemplos del rigor de la italiana cabe recordar que se inventó que en Gaza habían muerto 680.000 personas, entre ellas más niños de cinco años de los que contaban en el censo previo a la guerra.

La firmeza de San José fue celebrada por el Estado hebreo. Su embajador ante la ONU, Danny Danon, aplaudió el veto a una figura señalada en repetidas ocasiones por su marcado sesgo ideológico: "Quienes se aprovechan de su mandato de la ONU para difundir propaganda infame, legitimar organizaciones terroristas, profanar la memoria de los seis millones de judíos asesinados en el Holocausto y difamar sin tregua a Estados Unidos e Israel deben asumir las consecuencias". Desde 2022, bajo los gobiernos de Rodrigo Chaves y Laura Fernández, Costa Rica ha virado su política en Oriente Medio manteniendo posiciones afines a Israel en foros internacionales.