El Gobierno argentino ha salido al paso de las declaraciones de Londres respecto a la reciente resolución del Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM). La corte, con sede en Hamburgo, desestimó las medidas cautelares solicitadas por la diplomacia del país sudamericano destinadas a frenar el proyecto de explotación de hidrocarburos denominado Sea Lion en aguas circundantes a las islas Malvinas, cuya soberanía reclama la nación platense desde 1833.

Tras conocerse el dictamen, el canciller argentino, Pablo Quirno, calificó a través de sus redes sociales la postura de las autoridades británicas como una "interpretación sesgada" del texto jurídico. El representante del Ejecutivo encabezado por Javier Milei puntualizó que el fallo internacional no clausura el conflicto de fondo y deja constancia formal de los compromisos de Londres: no habrá perforaciones antes del 21 de marzo de 2027 ni extracción comercial antes de 2028, además de la congelación temporal de nuevas licencias.

Por su parte, el ministro británico Ed Miliband y la fiscal general Ellie Reeves habían expresado previamente su beneplácito por la decisión de la corte marítima. Desde el punto de vista del Reino Unido, la iniciativa argentina pretendía torpedear la capacidad de autogobierno económico de los habitantes del archipiélago austral, asegurando en su comunicado oficial que Buenos Aires "fracasó en su intento" de coartar tales determinaciones.

El yacimiento en disputa está liderado por la compañía israelí Navitas, poseedora del 65% de la explotación, junto a la británica Rockhopper, que cuenta con el 35% restante. El gabinete de Milei mantiene las sanciones económicas a las empresas implicadas al considerar ilegítima la explotación de recursos dentro de lo que consideran aguas en litigio, garantizando que continuará utilizando todas las herramientas diplomáticas y legales a su alcance.

El pulso diplomático y legal se enmarca en una controversia que vivió su episodio bélico en 1982, tras la invasión lanzada por la junta militar argentina. Cuatro décadas más tarde, el principio de autodeterminación de los isleños continúa siendo el eje británico, respaldado por el referéndum celebrado en marzo de 2013 en el que el 99,8% de los votantes se pronunció a favor de mantener el estatus bajo soberanía británica.