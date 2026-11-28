María Corina Machado ha lanzado una contundente advertencia contra casi tres décadas de expolio chavista. Durante un multitudinario acto celebrado en el estado Portuguesa, en el occidente del país caribeño, la dirigente presentó su proyecto para reflotar la producción agropecuaria y garantizar la libertad económica frente a la ruina provocada por el régimen bolivariano.

Machado fue tajante al reivindicar uno de los pilares esenciales del Estado de Derecho: "La propiedad privada es sagrada. Vamos a desmontar todo ese aparato socialista, criminal y mafioso que le quitó al productor lo suyo". Con estas palabras, la dirigente sintetizó el compromiso de su formación, Vente Venezuela (VV), de revertir los efectos de un sistema que ha empobrecido sistemáticamente a los productores locales.

Entre las medidas inmediatas, la líder liberal-conservadora adelantó un plan de choque para los primeros 100 días de mandato en una futura etapa democrática. Este programa prioritario contempla la paralización total de cualquier proceso de incautación forzosa en curso, el freno a las usurpaciones ilegales de fincas y la remisión urgente al Parlamento de reformas legislativas profundas que deroguen las normativas chavistas, como la restrictiva Ley de Tierras o la Ley de Seguridad Agroalimentaria.

Las políticas confiscatorias impulsadas desde la llegada de Hugo Chávez al poder en 1999 –y continuadas posteriormente por la dictadura de Nicolás Maduro– devastaron por completo el tejido empresarial e industrial de Venezuela bajo la retórica de una supuesta soberanía alimentaria. Al amparo de normativas arbitrarias aprobadas en 2008, el régimen se arrogó la potestad de despojar de sus bienes a los propietarios legítimos sin requerir autorización parlamentaria alguna.

A lo largo de estos años, los gremios de agricultores y ganaderos han denunciado que el intervencionismo gubernamental sólo provocó desabastecimiento, abandono productivo y la quiebra absoluta de los bienes intervenidos. Frente a ese modelo ruinoso, Machado remarcó que devolver la seguridad jurídica y garantizar las libertades individuales es el único camino viable para desterrar definitivamente el socialismo del siglo XXI y abrir paso a la prosperidad.