Una nueva tragedia en las carreteras centroamericanas ha dejado al menos ocho personas muertas este sábado en la región central de Honduras. El siniestro se produjo cuando un autobús de pasajeros se precipitó por una hondonada de unos 100 metros de profundidad tras colisionar violentamente contra otro vehículo en una zona montañosa del departamento de Comayagua.

Efectivos de rescate del Cuerpo de Bomberos continúan trabajando sobre el terreno para localizar y liberar a los afectados. Las labores de auxilio resultan especialmente complejas debido a lo escarpado del terreno, donde varios pasajeros quedaron atrapados entre los hierros retorcidos del autocar y otros salieron despedidos hacia la vegetación circundante. Entre los fallecidos confirmados se encuentra el conductor del autobús, si bien las autoridades locales todavía no han hecho pública la identidad del resto de las víctimas mortales.

En el vehículo siniestrado, que cubría la ruta entre la capital, Tegucigalpa, y la localidad de Jesús de Otoro –en el departamento occidental de Intibucá–, viajaban cerca de cincuenta personas. Según detalló el jefe de operaciones de los Bomberos, Sergio Madrid, más de quince heridos tuvieron que ser evacuados de urgencia al Hospital Santa Teresa de Comayagua. Dos de ellos, dada la gravedad de los politraumatismos sufridos, precisaron un posterior traslado hacia instalaciones médicas de la capital hondureña.

Por el momento, los servicios de emergencia y las fuerzas de seguridad prosiguen las pesquisas para esclarecer el origen exacto del choque. Los siniestros viales representan un problema de enorme magnitud en la nación centroamericana, situándose como la segunda causa de muerte violenta en el país, únicamente por detrás de los homicidios. En lo que va de año, las carreteras hondureñas se han cobrado ya más de 1.800 víctimas mortales.

Entre los principales factores que explican esta elevada siniestralidad viaria, los informes oficiales apuntan al exceso de velocidad, las imprudencias al volante y el deterioro de las infraestructuras de comunicación terrestres. La orografía abrupta del interior montañoso, unida a la falta de mantenimiento adecuado y a las deficiencias mecánicas de muchas flotas de transporte colectivo, convierte con frecuencia estos tramos en puntos de notable peligrosidad.