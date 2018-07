Frank Cuesta, indignado, rompe su silencio tras el rescate de los niños de Tailandia

El popular presentador español ha roto su silencio. A excepción de un breve comentario en su cuenta de Facebook, Frank Cuesta no había realizado ninguna valoración sobre los niños atrapados en una cueva, junto a su monitor, de Tailandia, país donde éste tiene su residencia.

Pero una vez finalizado con éxito el rescate, "cuando ya ha pasado todo", Frank de la Jungla no ha podido por menos que expresar su opinión sobre lo sucedido. "Curiosamente se les trata como héroes de una gran hazaña, cuando no son más que unos irresponsables y un necio, comenzando por supuesto por un entrenador que debería estar cumpliendo servicios sociales por un buen tiempo, por todo el sufrimiento, coste y daño provocado".

El presentador, que habla siempre sin pelos en la lengua, apunta indignado al hecho de que se compare este rescate con el que protagonizaron los mineros chilenos en 2010. "Cómo se puede comparar el rescate de los mineros de Chile (que estaban trabajando) con el de unos niños y un entrenador que viven pegados a la cueva y saben que no se debe de entrar en época de lluvias o en época seca si está lloviendo. ¡Cuando conocen perfectamente las reglas! No son niños de ciudad, no es un entrenador de ciudad. Son gente que conoce los peligros de la cueva".

Según señala Cuesta, "Tham lam es una cueva muy conocida, donde hay una marca a los 100m donde se dice exclusivamente en thai: 'no cruzar sin avisar a alguien fuera y sin el equipamiento correspondiente'".

Así pues "aquí solamente hay unos héroes. Esos héroes son los equipos de rescate que se han jugado la vida para salvar a unos irresponsables. Los granjeros a los que les han inundado los campos y han perdido las cosechas para salvar a unos irresponsables. El SEAL, que murió llevándoles oxigeno a estos irresponsables. El coste económico ha sido brutal. El daño ecológico provocado por este hecho es incalculable. Pero sobre todo el daño a una sociedad que no se da cuenta que estos 13 supervivientes de su propia irresponsabilidad deberían ser castigados una vez se encuentren en perfectas condiciones. Pero seguramente se le premiará y se les tratara como los héroes de una hazaña inédita", augura.

"Dicho esto, me alegro de corazón que hayan salido y espero que este hecho sirva para que mucha gente alrededor del mundo se dé cuenta de que las aventuras sin saber salen muy caras", finaliza Frank Cuesta.