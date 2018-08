La odisea de los españoles atrapados en Indonesia tras el terremoto

Han pasado dos días del seísmo que sacudió la isla indonesia de Lombok el pasado domingo y el caos continúa en la zona. El terremoto de 6,9 en la escala Richter ha dejado 105 fallecidos y más de 200 heridos. Los equipos de emergencias no cesan en las labores de rescate con la esperanza de encontrar supervivientes. Mientras tanto, casi un centenar de españoles continúan atrapados en Indonesia buscando la manera de volver pronto a España.

Regresar a casa no está siendo tarea fácil para los más de 150 españoles que el terremoto ha dejado retenidos en Indonesia. Tras varias horas intentado reservar un vuelo y haciendo cola en el aeropuerto de Lombok, Leticia, una turista madrileña, esta mañana conseguía subirse en un avión: "Estoy a punto de embarcar. Hay retraso, hay caos en este aeropuerto. Hay muchos turistas haciendo noche, han puesto alfombras y están ahí durmiendo". Gerad, un joven barcelonés, también ha conseguido volar hasta Yakarta y salir de Lombok. Gerad destaca que ha habido vuelos que han salido medio vacíos por falta de gestión. También se refiere a las incidencias que han sufrido para desplazarse en barco y también a la hora de coger taxis. De estos últimos, señala que incrementaron su precio considerablemente.

Mientras tanto en Bali, Alfonso Carrasco, responsable de Catur: viajes y expediciones a Indonesia, señala el incremento del precio de los vuelos: "Han incrementado los vuelos de Lombok a Bali. Algunos amigos me han comentado que están llegando a pedir hasta seis veces más por el precio de un vuelo para salir de la isla" . A todo esto, hay que sumar que la meteorología no ayuda. "Hace muy mal tiempo, estamos teniendo unos vientos muy fuertes del sureste y eso dificulta el acceso de barcos que van a recoger a turistas", afirma Alfonso. Por si no es suficiente, el miedo a una réplica está presente: "Tenemos preparada una mochila con agua, con algo de comida y los pasaportes para que, en el caso de una réplica, afrontemos de una forma rápida la situación".

La mirada más humanitaria de esta tragedia la encontramos en el sur de Lombok que, por suerte, no se ha visto afectado por el terremoto. Allí vive María Cerezal desde hace seis años. Ella nos relata cómo trabaja para ayudar a los afectados: "Hemos empezado esta mañana a recabar ayudas, recoger dinero, mantas, comprar agua potable, leche en polvo, pañales. Todo el dinero que hemos recaudado, casi mil euros, los hemos invertido en enviar cosas básicas al norte".