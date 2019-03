Más de 100 niños atrapados al colapsar un edificio con una escuela en Nigeria

Según la información el Gobierno regional de la que se hace eco Efe, los equipos de rescate tratan de encontrar supervicientes, pero se teme que haya fallecidos debido a que los niños se encontraban en clase cuando se produjo el derrumbe.

"Las operaciones de socorro de la Unidad de Rescate del Estado de Lagos están en marcha en un edificio que ha colapsado en el área de Lagiaji, en la isla de Lagos", indicó el Gobierno de este estado en su cuenta de la red social Twitter del que se hace eco Efe.

Ongoing rescue operations by the Lagos State Rescue Unit at the collapsed building at Ita-faji, Lagos Island. #LRU #LASG pic.twitter.com/LtW2pfxybT