Putin declara no laborable todo el mes de abril para luchar contra el coronavirus

"He tomado la decisión de prorrogar el régimen de días no laborables hasta fin de mes, es decir hasta el 30 de abril inclusive. Subrayo, los trabajadores conservan sus salarios", dijo Vladimir Putin en un mensaje televisado a la población.

Putin, que ya había declarado no laborables los días del 30 de marzo al 3 de abril, explicó que la amenaza que supone la propagación del coronavirus se mantiene y que los especialistas consideran que el pico de la pandemia no ha sido superado en el mundo ni tampoco en Rusia. "Esta semana no laborable declarada en todo el país y el régimen de autoaislamiento de los habitantes de muchas regiones nos permitieron ganar tiempo para adoptar medidas preventivas y movilizar a las autoridades, incrementar los recursos y fortalecer los sistemas sanitarios", dijo.

Según el presidente ruso, esta medida ha permitido luchar más eficazmente contra la epidemia. "De momento conseguimos proteger de esta grave amenaza a los mayores, impedir brotes de la epidemia en jardines infantiles, escuelas, universidades y otros centros de estudios", destacó.

Putin admitió que hay entidades de la Federación de Rusia "donde el coronavirus representa un grave peligro para la gente. Por ejemplo, en Moscú, donde hasta ahora pese a los esfuerzos de las autoridades federales y urbanas no se ha conseguido revertir la situación".

Para lograr esta paralización., el Gobierno ruso ha prometido ayudas financieras a las empresas para que puedan pagar a sus empleados. Putin indicó que dependiendo del desarrollo de la situación el período de días no laborables podría modificarse e incluso reducirse.