Taiwán avisó por escrito a la OMS en diciembre de la presencia del coronavirus en Wuhan y la alerta fue ignorada

Funcionarios de Taiwán notificaron por escrito a la OMS que habían detectado una "neumonía atípica" en pacientes de Wuhan, pero las autoridades de la organización de Naciones Unidas desoyeron la alerta y, por supuesto, no la comunicaron a terceros países.

El conflicto llega sobre todo por razones políticas: Taiwán no es miembro de la OMS porque China veta su entrada en la organización —la veta a todo lo relacionado con Naciones Unidas y a la propia organización—, recordemos que el gigante asiático no reconoce al pequeño país cercano a su costa y que fue creado por el bando derrotado en la guerra civil en la que venció Mao y que dio lugar al actual estado comunista.

En cualquier caso, aunque no forme parte de la organización el escándalo internacional es mayúsculo: la OMS ignoró la advertencia clara que las autoridades sanitarias de Taiwán le mandaron en el correo que ahora se desvela. Lo sustancial es que, de haberla notificado a terceros países y de haber estudiado el asunto con Taiwán, quizá se habría podido preparar mejor al mundo contra la pandemia y haber salvado decenas de miles de vidas.

En un tuit publicado hace varios días, el Ministerio de Asuntos Exteriores taiwanés revelaba el contenido concreto del mensaje que su Ministerio de Salud mandó el 31 de diciembre a la OMS. En el aseguraban tener datos de "al menos" siete casos de "neumonía atípica" en la ciudad de Wuhan, y alertaba de que a pesar de que las autoridades chinas defendían que no eran casos de un coronavirus "las muestras están aún siendo examinadas" y se había "aislado a los enfermos para su tratamiento", lo que obviamente implicaba que se había detectado la transmisión entre humanos.

This is the mail @Taiwan_CDC sent to @WHO Dec. 31, 2019. "Atypical pneumonia" to #China means #SARS. Patients "treated in isolation" means human-to-human transmission. WHO should focus on fighting #COVID19, not scapegoating victims like #Taiwan. pic.twitter.com/5FIaD1cxLX