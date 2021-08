Los talibanes se hacen con 9 capitales de provincia en 7 días y ya controlan el norte de Afganistán

La estructura de país formada en Afganistán en las últimas dos décadas se está derrumbando como un castillo de naipes. Los talibanes han conseguido en las últimas horas tomar el control de Faizabad, la principal ciudad de la provincia de Badakhshan, y se convierte en la novena capital de provincia que cae en manos de este grupo islamista en menos de una semana. El Gobierno de Kabul sigue sumando derrotas sin precedentes.

"Faizabad, la capital de la provincia de Badakhshan, fue capturada por los talibanes", ha reconocido a EFE este miércoles Hujatullah Khiratmand, diputado por esta región en la Cámara Baja del Parlamento afgano. Después de días de enfrentamientos, los combatientes talibanes lograron anoche hacer retroceder a las fuerzas de seguridad y entraron en la ciudad, ha confirmado el político local.

De acuerdo con Khiratmand, "tras la llegada de los insurgentes, las fuerzas de seguridad y algunos funcionarios decidieron evacuar la ciudad" para trasladarse al distrito de Farkhar, de la provincia vecina de Takhar. Los soldados se unirían en Farkhar con otro grupo de las fuerzas de seguridad que se trasladó allí en los últimos días, después de que Taloqan, capital de la provincia de Takhar, también cayera en manos de los talibanes.

El principal portavoz de los talibanes, Zabihullah Mujahid, ha asegurado este miércoles en un comunicado que "nadie resultó herido en estas operaciones" y que todas las instalaciones oficiales de la ciudad están bajo control insurgente. "El enemigo huyó y los muyahidines los están persiguiendo", ha añadido Mujahid.

Esta es la novena capital de provincia en ser conquistada por los talibanes en menos de una semana, tras lograr victorias sucesivas en las capitales de las provincias de Nimroz, Jawzjan, Sar-e-Pol, Kunduz, Takhar, Samangan, Farah y Baghlan. Las fuerzas afganas y los talibanes mantienen además enfrentamientos en otras diez provincias (Nangarhar, Laghman, Logar, Paktia, Uruzgan, Zabul, Ghor, Farah, Balkh y Helmand Kapisa), según el Ministerio de Defensa afgano.

Los insurgentes han declarado que controlan siete de las nueve provincias del norte, mientras que el Gobierno afgano controla las capitales de las provincias de Balj y Faryab, si bien continúan los combates en estas. El presidente, Ashraf Ghani, ha viajado este miércoles a Mazar-e-Sharif, la capital de la provincia de Balj, para evaluar la situación de seguridad en el norte, según recoge Tolo News.

