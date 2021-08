El ex vicepresidente afgano y un señor de la guerra lanzan la "Resistencia" antitalibán en el valle de Panjshir

Amrullah Saleh, ex vicepresidente primero del Gobierno afgano que se ha autoproclamado presidente interino tras la huida de Ashraf Ghani, alienta ahora a la resistencia contra los talibanes desde la provincia de Panjshir y su conocido valle, a un centenar de kilómetros al norte de Kabul.

Esta zona, que ya ha jugado este papel en otras ocasiones, ha vuelto a convertirse en el principal bastión contra los talibanes, después de que el resto de las 34 provincias afganas, incluida la capital, cayeran en manos de los insurgentes.

Saleh cuenta con el apoyo de una figura de mucho prestigio: Ahmad Massoud, hijo de Ahmad Sha Massoud, conocido como el "León de Panjshir", que fue uno de los lideres afganos que se enfrentó a la Unión Soviética y, más tarde, el principal referente político y militar de la oposición a los talibanes hasta que fue asesinado el 9 de septiembre de 2001, casualmente sólo dos días antes del atentado en las Torres Gemelas de Nueva York.

Según mensajes aparecidos en Twitter ambos líderes han sido vistos en el citado valle de Panjshir desde donde han llamado a otros señores de la guerra a reunirse con ellos y enfrentarse desde allí a los talibán.

