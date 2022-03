A orillas del río Moscova, a 40 km de Moscú, en lugar de bombas, suenan las campanas. Es la traducción literal de la localidad de Zvenigorod, en la colorida y apacible Suiza rusa. Allí se refugia desde hace ya quince años Alexander Politkovski, cansado de su particular guerra con el Kremlin tras el asesinato de su ex mujer, la periodista, Anna Politkóvskaia.

Fue perseguida, envenenada y asesinada por ejercer el periodismo libre en una Rusia amordazada por las mafias, que se perpetúa hasta nuestros días. Quizá por eso, sus crónicas sobre la guerra de Chechenia y sus libros sobre las atrocidades de Putin, se tornan premonitorios si se leen a día de hoy. El asesinato de Politkóvskaiaya ha prescrito pero sus compañeros del diario Novaya Gazeta y su marido, todavía intentan que se reabra el caso.

Él es periodista, politólogo y una estrella de la televisión estatal rusa. Ha sufrido la censura del régimen más veces de las que le gustaría a lo largo de su vida y ha decidido romper su silencio en esRadio y LibertadDigital.

Lo hace a pesar de las dificultades que nos presenta el idioma y en plena intensificación de la censura por parte del Kremlin que nos obliga a hacer la entrevista durante varios días y, siempre, de madrugada.

LD: Recientemente se ha aprobado la nueva ley que pena con 15 años de prisión las informaciones contrarias al Kremlin. Muchos periodistas han decidido salir de Rusia por este motivo y, sin embargo, a pesar del aumento de la presión, usted está hablando para los medios ¿Le preocupan las consecuencias?

¿Sabes por qué en los medios está prohibido utilizar la palabra "guerra"? Porque el código penal de Rusia, en su artículo 353, castiga el estallido de una guerra con hasta 20 años de prisión. Por lo tanto, si decimos que estamos en guerra, estamos asumiendo ese delito. En su lugar, se obliga a decir "operación especial", como si al no utilizar la palabra, no existiera el problema .

No. Esa ley es una posición de debilidad, un intento de legislar el derecho a la verdad. Tienes que entender. Tienen un abismo delante de ellos porque todas las decisiones se toman por unanimidad en la Duma estatal así que todos los diputados, entrarán en las listas de cómplices del crimen cuando se haga justicia en la Corte Penal Internacional de La Haya. Votaron a favor de la guerra. Son cómplices.

LD: Anna Politkóvskaya, empieza a ejercer el periodismo en los años 90, cuando todavía se podía informar a pesar de que la corrupción se había extendido por las instituciones del país y la mafia ya había accedido al poder.

Tuvimos dos niños cuando ella era estudiante. Yo había comenzado a trabajar en la redacción deportiva de la televisión de la URSS. Los niños crecieron, no había suficiente dinero y ella trató de ganar dinero fregando suelos en un taller de costura. Luego trató de conseguir un trabajo en el Departamento de letras del periódico. Así es como todos los jóvenes periodistas solían comenzar. Luego comenzó con sus entrevistas a pesar de que se le prohibió escribir sobre todo lo interesante. Hubo censura.

LD: Usted era en esa misma época una figura importante en la televisión estatal rusa ...

Hoy no hay periodismo. Después de las investigaciones de Navalny, está Prohibido hablar sobre la propiedad de los funcionarios, las compras militares y los tribunales cerrados.

Sobre el año 87, Anna se está convirtiendo en mega popular, y yo soy una estrella de la televisión pero me aparto cuando me eligen diputado en el Parlamento . Empecé a trabajar en el Comité de derechos humanos y a conocer a los defensores de derechos humanos. Esos contactos le serían luego útiles a Anna.

LD: El periodismo siempre ha estado en cuestión durante el régimen de Putin pero hubo un tiempo, cuando usted empezó a ejercer, en que esto no era así. ¿Cómo empezó el régimen a silenciar a la prensa y cuáles son los primeros indicios que dan la voz de alarma? ¿Fue algo gradual?

Sí y no. En el año 93 hubo un tiroteo en el Parlamento. Estoy seguro de que ese fue el comienzo. Hoy escuchamos desde Ucrania el eco de ese cañonazo. Putin llega al poder con unas elecciones poco claras, fue un error fatal.

Anna Politkóvskaia descubre en el periodismo un altavoz de denuncia. Sus artículos son cada vez más críticos con el régimen y hasta en 50 ocasiones, cruzó las montañas más peligrosas del país para documentar las violaciones de derechos humanos por parte de las tropas rusas en la guerra de Chechenia.

Sus compañeros de Novaya Gazeta recuerdan largas colas de chechenos a las puertas de su despacho en la redacción en el periódico que venían a pedirle ayuda.

Sus crónicas sobre cómo se fraguó aquella contienda que a nadie fuera de las fronteras parecía preocuparle, se tornan casi premonitorias a día de hoy.

Sus palabras empiezan a incomodar en el Kremlin, que llega a incautarse en varios ocasiones de su material de grabación, su ordenador y sus apuntes personales. Sin embargo, el punto de inflexión, sobre todo para su familia, llega cuando alguien vierte veneno en su té durante el vuelo que le llevaba a investigar la masacre en la escuela de Beslán.

LD: Lógicamente eso impidió que investigara el ataque y para cuando Anna se hubo recuperado de ese envenenamiento, habían desaparecido pruebas …

Es difícil para mí responder a esta pregunta porque ella misma habló sobre su envenenamiento en la película El sabor amargo de la libertad, que dirigió Marina Goldovskaya, ex maestra mía en la Universidad de Moscú.

La historia es así: Yo había informado mucho sobre el tiroteo en el Parlamento y mi última emisión en la televisión estatal fue con Mikhail Gorbachov. Después de la transmisión, Gorbachov me dijo que el Kremlin ya no me dejaría trabajar para el canal.

Se puede demandar, pero en nuestro país es inútil. Y ahora se ha vuelto aún peor. Todo el periodismo está destruido. Solo queda propaganda. No hay poder judicial.

El cerco se estaba estrechando sobre mí y como Anna había nacido en Nueva York, yo le insistía mucho en que pidiera la ciudadanía estadounidense. Gracias a eso, después de ser envenenada en el avión, fue trasladada con urgencia al hospital estadounidense en Moscú. Allí la curaron y allí, Marina Goldovskaya la entrevistó maravillosamente. Cuando Anna fue asesinada, Marina hizo otra película: El amargo sabor de la libertad.