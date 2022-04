Mientras Ucrania resiste fieramente al ataque salvaje de Putin, la otra gran dictadura comunista del planeta, la del Partido Comunista Chino, sigue posando sus ojos en Taiwán, el pequeño país democrático que reclama como territorio propio pese a que, como siempre recuerdan las autoridades taiwanesas, en realidad nunca ha formado parte de la República Popular China creada por Mao.

Además de las propias ansias expansionistas del régimen de Pekín, con la crisis generada por la invasión de Ucrania todo el mundo se ha girado hacía China, ya que su posición puede ser una de las claves en la resolución o la prolongación del conflicto. Y nadie conoce mejor a China que sus vecinos de Taiwán, por lo que en Libertad Digital hemos hablado con el embajador taiwanés en nuestro país, José María Der-li Liu, para saber más sobre la forma en que la onda expansiva de la invasión rusa está llegando a extremo oriente.

¿Cómo se ha visto desde Taiwán la invasión rusa de Ucrania?

La resistencia que está demostrando el pueblo ucraniano tras la invasión de Rusia inspira a Taiwán y refuerza nuestro compromiso de seguir defendiendo nuestra libertad.

Por nuestra realidad geopolítica, los taiwaneses tenemos en común con los ucranianos la presencia de un vecino grande y hegemónico que nos amenaza, en nuestro caso, la República Popular de China. Viviendo con la continua amenaza del régimen autocrático chino sobre nuestras cabezas, tras lo ocurrido en Ucrania los taiwaneses ya sabemos que el riesgo de guerra existe, que puede llegar, como ha llegado a Ucrania, provocando miles de muertos y heridos, así como más de 6 millones de desplazados internos y más de 4 millones de refugiados, de los cuales más de la mitad son niños. La realidad nos da una cruda lección de que algo similar podría también suceder en Taiwán.

El embajador, en su despacho.

¿Cuál es la posición del gobierno taiwanés al respecto?

Desde Taiwán condenamos toda violación de la soberanía y violencia sobre Ucrania por parte de Rusia y pedimos a las partes que resuelvan pacíficamente las disputas de manera racional, para defender conjuntamente la paz y la estabilidad en la región.

Como miembro de la comunidad internacional, Taiwán está dispuesto a participar en todos los esfuerzos que contribuyan a una resolución pacífica de esta guerra. Sabemos que las medidas militares nunca han sido la opción para resolver las discrepancias. Esta es una regla de oro válida para todo el mundo.

¿Ha impuesto Taiwán sanciones económicas a Rusia?

Nosotros sí hemos adoptado sanciones económicas contra Rusia, junto con el resto de países que hemos sido declarados como "unfriendly" por el gobierno ruso. Pero también hemos tomado medidas solidarias, como el envío ya efectivo de 27 toneladas de suministros médicos como ayuda humanitaria, la recaudación de más de 31.000 cajas de material de primera necesidad en proceso de entrega donadas por el pueblo taiwanés, que suman más de 650 toneladas, así como más de 32 millones de dólares recaudados también por el pueblo, 20 millones de ellos ya donados para ayuda a los refugiados ucranianos en Polonia, República Checa, Eslovaquia, Hungría, Lituania, Letonia y Estonia.

Es necesario que Ucrania y Taiwán cuenten con el apoyo de la sociedad internacional para garantizar el objetivo de ambos: la supervivencia de su soberanía, territorio integral y modo de vida.

¿Está siendo suficiente la respuesta de la comunidad internacional?

Nunca es suficiente, pero creemos que la invasión de Ucrania por parte de Rusia ha fortalecido los lazos entre las democracias de todo el mundo, generando beneficios estratégicos comunes. Estos son momentos decisivos en los que las alianzas democráticas debemos permanecer firmes y unidas frente a la expansión autoritaria no solo de Rusia, sino también de China. Somos conscientes de que si Occidente no enseña los dientes ante lo que está ocurriendo en Ucrania, se estará sembrando un precedente para que otras potencias autoritarias, como es el caso de China, hagan lo que les venga en gana.

¿Cómo interpretan el silencio de China, que hasta ahora ha evitado condenar la guerra?

Pese a su silencio, conocemos que su posición en el Consejo de Seguridad de la ONU ante la resolución condenatoria de la invasión de Ucrania ha sido la abstención y que, por lo tanto, ha evitado condenar la guerra.

El Gobierno de los Estados Unidos ya ha mostrado su inquietud por que China pueda prestar ayuda militar directa a Rusia, un escenario que sería muy preocupante para todo el mundo. Joe Biden también ha expresado a Xi Jinping las implicaciones y consecuencias si China brinda apoyo material a Rusia mientras esta realiza ataques brutales contra ciudades y civiles ucranianos.

El embajador, posando para Libertad Digital.

¿Cuál piensan que va a ser la posición de China si la guerra se alarga?

Es difícil saber cuáles son las verdaderas intenciones de un régimen totalitario como el de China. No podemos negar el peso que tiene China en la política internacional. Por eso es imprescindible que Pekín deje a un lado su ambigüedad calculada y ponga claramente las cartas sobre la mesa para saber de qué lado está, que condene la invasión a Ucrania y que colabore con las medidas que está adoptando la sociedad internacional para contener la violencia brutal de Rusia.

¿Creen que China podría emprender una invasión similar en Taiwán? ¿Lo que está ocurriendo en Ucrania puede hacer al régimen chino más agresivo o más prudente?

Nuestra preocupación es que China sea como Rusia, o aún peor. Es decir, una potencia hegemónica capaz de socavar la paz y la estabilidad no solo en la región, sino en todo el mundo. Taiwán y Ucrania tenemos circunstancias diferentes, pero coincidimos en que ambos somos países soberanos. Cualesquiera que sean las afirmaciones y amenazas que las autoridades chinas hagan sobre Taiwán, la realidad es que la República de China (Taiwán) nunca ha sido parte de la República Popular de China.

A pesar de todo el poder militar de la República Popular de China, cualquier intento de invasión no logrará romper la solidaridad del pueblo taiwanés. El futuro de Taiwán debe determinarse por su propio pueblo. Al final, la historia ha de inclinarse hacia que la democracia prevalezca sobre la autocracia, tanto en Ucrania como en Taiwán. No nos cabe ninguna duda de que si China ataca a Taiwán, todos - incluida China - pagaremos un precio muy alto. Porque en las guerras no existen ganadores, solo perdedores.

¿Ha aumentado en Taiwán la sensación de miedo tras lo ocurrido en Ucrania?

Desde luego que la acción militar de Rusia aumenta nuestra preocupación. Si el régimen chino viera síntomas de que la unidad entre los países democráticos no es del todo sólida, podría verse tentado a aprovechar la situación que se vive en Ucrania para desestabilizar el Estrecho de Taiwán.

Recientes encuestas concluyen que existe entre la población de Taiwán un rechazo cada vez más generalizado a las pretensiones de unificación de China. Alrededor del 90% de los taiwaneses se opone a la fórmula de "un país, dos sistemas" impuesta por Pekín, así como al empeño del régimen chino por limitar el espacio internacional de Taiwán y por amenazarnos con la fuerza militar. Y en concreto, un 92% de los encuestados se muestra a favor de que nuestro gobierno mejore su capacidad de autodefensa para salvaguardar la soberanía y la democracia.

Tras lo ocurrido con Ucrania, ¿se sienten lo suficientemente protegidos por su aliados y, especialmente, por EEUU?

Durante su conversación con Xi Jinping el 18 de marzo para tratar el asunto de la invasión de Ucrania, el presidente estadounidense Joe Biden reiteró que la política de EEUU sobre Taiwán no ha cambiado, y enfatizó que su país continúa oponiéndose a cualquier cambio unilateral del estatus quo en el Estrecho de Taiwán. Ello nos proporciona la seguridad de contar con el apoyo de EEUU, que ha repetido en numerosas ocasiones que su compromiso con Taiwán es sólido como una roca.

Aun así, nuestra pretensión es la de trabajar en la autodefensa y garantizar nuestra seguridad nacional. El ejército taiwanés está trabajando para mejorar sus capacidades de combate defensivo y las capacidades de combate asimétrico para responder a las provocaciones militares de China. Nosotros contamos con nuestra determinación para superar los desafíos y estamos decididos a luchar por la supervivencia y la prosperidad de la República de China (Taiwán), así como por la seguridad y el bienestar de todos los taiwaneses. No buscamos el conflicto, pero haremos todo lo posible para defendernos.

Cambiando de tema ¿cuál es en estos momentos la situación de Taiwán respecto al covid?

Según las cifras más recientes, hemos registrado un total de 26.263 contagios y 853 fallecidos desde el inicio de la pandemia. Para evitar que nos afecten nuevos brotes y nuevas variantes, continuamos con nuestros controles fronterizos que, no obstante, prevemos ir relajando a medida que la situación mejore reduciendo el periodo de cuarentena, que esperamos suprimir definitivamente en breve. A día de hoy, nuestros esfuerzos se centran en acelerar el ritmo de vacunación, con alrededor del 80 por ciento de la población que ha recibido ya la segunda dosis y más del 50 por ciento, la tercera.

Tras el impacto global de la pandemia… ¿Podrán obtener apoyo internacional para participar en la próxima asamblea de la OMS?

Estamos convencidos de que la única manera de acabar con esta pandemia es la colaboración de todos, sin dejar a nadie atrás. Por eso, hacemos un llamamiento a toda la comunidad internacional para que muestre su apoyo a la participación significativa de la República de China (Taiwán) en la Organización Mundial de la Salud (OMS), que celebra su Asamblea del 22 al 28 de mayo, de la que hasta la fecha, en efecto, continuamos siendo excluidos debido a la presión de China.

Agradecemos enormemente el apoyo incondicional que nos brindan los países de ideas afines, como EE UU y la Unión Europea. Necesitamos hacer visible ante el mundo nuestra injusta situación y seguir contando, como esperamos, con el respaldo internacional para poner punto final a la presión de China y contribuir de manera significativa a acabar con la pandemia y, en definitiva, a un mejor y más efectivo sistema sanitario mundial.

¿Qué más acciones está desarrollando Taiwán para dar a conocer su realidad como un país desarrollado y democrático?

Tratamos de estar lo más presentes posible en medios de comunicación explicando cuál es nuestra situación, y mejorar las relaciones y los intercambios de todo tipo con países de ideas afines. Por ejemplo, con el fin de facilitar el conocimiento y el intercambio con el resto del mundo, así como la movilidad juvenil, nuestro Gobierno está poniendo especial empeño en promover el proyecto de Working Holiday o "Vacaciones trabajando", consistente en facilitar que los jóvenes que visitan Taiwán en vacaciones también puedan realizar trabajos temporales, obteniendo así ingresos para facilitar su estancia en Taiwán y adquiriendo al mismo tiempo una experiencia más completa de la vida en Taiwán.

Para ello promovemos la firma de acuerdos que ya hemos firmado con un total de 17 países, entre ellos Alemania, Gran Bretaña, Bélgica, Francia, Nueva Zelanda, Australia, Japón y Canadá. Confiamos en poder firmar acuerdos de este tipo con más países, entre ellos también con España.