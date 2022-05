El pasado 12 de mayo se detectó el primer brote de coronavirus en Corea del Norte, y a día de hoy, según datos difundidos por la dictadura difundidos por la agencia estatal KCNA, se habrían registrado 1,7 millones de positivos, de los que casi 700.000 están bajo tratamiento médico.

Los datos reflejan una transmisión muy rápida por todo el país (casi el 7% de la población parece haberse contagiado en menos de un mes), con especial incidencia en la capital, Pionyang, y en municipios con alta actividad económica y enlaces logísticos como Nampo (oeste), Kaesong (sur) o Rason (noreste). Casi el 40% de las muertes corresponden a mayores de 60 años, aunque a su vez casi un tercio de los fallecidos son menores de 20 años. No obstante, cualquier cifra ofrecida por la poco transparente Corea hay que ponerla bajo sospecha, sobre todo porque el país tiene una bajísima capacidad de testeo.

Se cree que el virus pudo entrar por el noreste, en su frontera con China, una zona donde es habitual el contrabando entre ambos países, y que la propagación del mismo pudo producirse en el desfile militar del pasado 25 de abril en Pyongyang, en el que participaron más de 20.000 soldados, para conmemorar el 90 aniversario de la fundación de su ejército.

Negligencia en la respuesta inicial

El presidente del empobrecido país, el tirano Kim Jong-un, criticó la negligencia en la respuesta inicial a la emergencia sanitaria. Según ha informado KCNA, en la reunión del Politburó de ayer martes, presidida por Kim Jong-un, se analizó cómo "los principales funcionarios del Partido y los órganos estatales no han manejado adecuadamente los asuntos en la actual crisis de salud debido a la falta de experiencia". Kim habló de "inmadurez de la capacidad estatal para hacer frente a la crisis", "actitudes negativas" o "flojera" en "la fase temprana" de la emergencia sanitaria "a la que se enfrenta por primera vez desde la construcción del Estado", en la que "el tiempo es vital".

Frente a esa negligencia inicial, Kim alabó el nuevo sistema de "máxima emergencia" estatal, con la movilización de 3.000 militares —que deberán asegurar el suministro de medicinas— y 1,4 millones de funcionarios de salud pública, estudiantes y profesores del sector médico.

Kim ha subrayado "la necesidad de concentrar los esfuerzos en la prevención de la propagación de la epidemia y la curación bajo la situación de prevención de epidemias de emergencia estatal" y, simultáneamente, impulsar los preparativos materiales y tecnológicos para hacer frente a las "futuras amenazas".

Cerrada desde 2020 y sin vacunar

Corea del Norte lleva cerrada a cal y canto desde 2020 y, al igual que China, se está viendo desbordada por la variante ómicron, cinco o seis veces más contagiosa que la cepa original de Wuhan. Dos países que legitimaron la gestión autoritaria de la lucha contra la pandemia basada en mantener a raya el virus (estrategia de cero covid), que ha tenido, entre otras consecuencias, una nula inmunización natural ante el virus y la incapacidad de hacer frente a una cepa como ómicron, salvo a base de estrictos confinamientos de semanas, con el consiguiente daño económico y social.

Además, en el caso de Corea del Norte el régimen no ha puesto una sola vacuna, no parece tener intención de diseñar un plan nacional de inoculación y rechazó en 2021 la donación de casi cinco millones de dosis. Es el único país del mundo, junto con Eritrea, que ha rechazado la donación de vacunas de otros países, alegando que no las necesitaban.

Los expertos creen, por lo tanto, que Kim no aceptará ahora el envío de vacunas que han ofrecido países occidentales, entre ellos EEUU, porque eso implicaría recibir personal externo para asesorar las cadenas de frío.

El Departamento de Estado de Estados Unidos ha lamentado que Corea del Norte rechace las donaciones de vacunas de COVAX. "Estamos profundamente preocupados por el aparente brote de la covid-19 dentro de Corea del Norte", ha dicho el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price. "Apoyamos y alentamos firmemente los esfuerzos de las organizaciones sanitarias y de ayuda estadounidenses e internacionales para tratar de prevenir y, en caso necesario, contener el brote, la propagación de la covid-19 en el país", ha agregado Price.

Kim ignora la ayuda ofrecida por Corea del Sur y EEUU

El Gobierno surcoreano informó de que el régimen de Corea del Norte ha ignorado, por tercer día, su ofrecimiento de reunirse y tratar el envío de ayuda incondicional que Seúl ha prometido. Y no sólo ha rechazado la ayuda de Corea del Sur sino también la de EEUU.

Un rechazo que contrasta con la información —de la que se hacen eco varios medios—, de que aviones norcoreanos están cargando suministros en aeropuertos chinos y de que Pionyang y Moscú han tratado directamente el envío de ayuda.