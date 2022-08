China "bloquea" Taiwán con maniobras militares que incluyen el lanzamiento de misiles

Como respuesta al viaje de Nancy Pelosi a Taiwán, la dictadura china ha iniciado "importantes" maniobras militares con fuego real alrededor de la isla y que se prolongarán hasta el domingo. Las maniobras incluyen el cierre del espacio marítimo y aéreo en seis zonas alrededor de la isla, una de ellas a unos 20 kilómetros de la costa de Kaohsiung, la principal ciudad del sur de Taiwán.

Estos ejercicios se suman a la incursión aérea de al menos 27 aviones militares chinos en plena visita de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, según denunció el Ministerio de Defensa de Taiwán.

El país ha informado de que el Ejército chino ha lanzado "múltiples misiles guiados tipo Tongfeng hacia aguas al noreste y el suroeste de la isla. Según un portavoz del Ministerio de Defensa, en declaraciones recogidas por la agencia DPA, los disparos fueron detectados a las 13.56 (hora local) y ha asegurado que los sistemas de defensa fueron activados, al tiempo que ha condenado "esta acción irracional, que socava la paz en la región".

Caen en Zona Exclusiva Económica de Japón

El Gobierno de Japón ha denunciado este jueves que cinco de los nueve misiles balísticos lanzados por el Ejército de China han caído en aguas al suroeste de la isla de Hateruma, en Okinawa, dentro de la Zona Económica Exclusiva nipona.

Los proyectiles han caído en un área de entrenamiento designada por China pero que se encuentra dentro del perímetro reservado a Japón para la exploración y el uso de los recursos marinos, según recoge la agencia de noticias Kyodo.

"Este es un problema grave que concierne a la seguridad nacional de nuestro país y a la seguridad de la gente", ha reconocido el ministro de Defensa japonés, Nobuo Kishi, que ha tildado los lanzamientos chinos como una medida "extremadamente coercitiva".

Tras esto, Tokio ha presentado una propuesta diplomática a Pekín y ha mostrado su preocupación ante los entrenamientos militares chinos.

Taiwán también ha informado del disparo de bengalas en dos ocasiones como respuesta a un dron militar chino detectado cuando sobrevolaba las inmediaciones de las islas Kinmen (también conocidas como Quemoy), que, pese a encontrarse a apenas 30 kilómetros de la ciudad suroriental china de Xiamen, están controladas por Taipéi.

Las maniobras chinas han afectado a 18 rutas aéreas internacionales de la isla mientras que más de 900 vuelos se han visto obligados a modificar su ruta. Además, el Gobierno de Taiwán ha señalado que los barcos que lleguen o salgan del país tendrán que "sortear" las zonas de ejercicios militares.

Escalada de tensión

El Ministerio de Defensa de Taiwán ha señalado que está vigilando lo que ocurre alrededor de su territorio y que "no se echará atrás" en la defensa de su soberanía frente a las "actividades irracionales" del Ejército chino.

Por su parte, China ha continuado con sus amenazas: el portavoz de la Misión China ante la Unión Europea, Zhang Ming, ha advertido al G7 de que responderá ante cualquier violación de su soberanía, a la vez que ha instado a Estados Unidos a ser responsable de sus actos.

"Taiwán forma parte del territorio chino y entrometerse en sus asuntos es una violación de la soberanía de China", ha declarado Ming en un comunicado compartido por su oficina, donde ha subrayado "cualquier acción que viole la soberanía y la integridad territorial de China será devuelta por el pueblo chino". Sus palabras llegaban tras el comunicado del G7 llamando a respetar el "orden internacional basado en normas".

"¿Qué es la maldad? ¿Qué significa no tener vergüenza? Si hay alguien en el mundo que no lo entienda, por favor que mire las declaraciones (...) ¿Por qué hay tantas guerras y disturbios en el mundo? Es por estos males y estas desvergüenzas", ha dicho el representante chino en Bruselas, para quien "las declaraciones de los ministros de Exteriores del G7 y de la UE no son más que la lógica del ladrón: uno puede hacer el mal y los demás no pueden contraatacar".