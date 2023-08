¿Tambores de guerra en África? La Junta Militar de Níger se prepara y cierra su espacio aéreo

La situación en el Sahel se complica. La junta militar en Níger ha reforzado durante las últimas horas el dispositivo militar y de seguridad en el país africano, después de haber expirado el ultimátum que dio la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental (Cedeao) a los golpistas a los que exigió restablecer el orden constitucional y volver a poner en su puesto al presidente electo. Un ultimátum que traía detrás un aviso de intervención militar.

La expectación de la población es máxima en la capital nigerina, Niamey. Según ha constatado la Agencia EFE ha aumentado el dispositivo de seguridad en las principales infraestructuras del país, incluyendo el aeropuerto internacional, que ha sido utilizado en los últimos días por algunos países, como España, para evacuar a sus ciudadanos nacionales. La junta militar ha ordenado asimismo el cierre total del espacio aéreo del país.

La junta golpista ha advertido en las últimas horas, en un comunicado leído a través de la televisión pública, que cualquier violación de la medida del cierre de la frontera aérea tendrá una respuesta "enérgica" e "instantánea", es decir, que están preparados para ir a un conflicto armado contra sus países vecino si hacen cualquier tipo de movimiento militar para reponer en su puesto al presidente electo depuesto.

La Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO) ha anunciado que va a celebrar una nueva cumbre extraordinaria este jueves en Abuya, la capital de Nigeria, con el objetivo de discutir "la situación política y los acontecimientos recientes en Níger", una vez acabo el plazo dado a las autoridades golpistas nigerinas. El anuncio se ha hecho a través de la red social X, conocido hasta hace poco como Twitter.

West African States (ECOWAS) has convened another Extraordinary Summit of the Authority on the political situation in the Republic of Niger. The Summit will hold in Abuja, on Thursday, August 10, 2023.