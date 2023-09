Más de 800 muertos por un terremoto en Marruecos

Un terremoto en Marruecos de magnitud 6,9 en la escala de Richter ha sacudido esta madrugada varias ciudades del país. Los muertos se elevan a 820, a los que se añaden 672 heridos, 250 de ellos graves, según los últimos datos difundidos este sábado por el Ministerio del Interior marroquí.

En un comunicado, Interior indica que la provincia con más muertos es Al Haouz, -al sur de Marrakech y cercana al epicentro-, con 394 fallecidos, seguida de Taroudant (271 víctimas mortales), Chichaoua (91 fallecidos), Ouarzazate (31), Marrakech (13), Azilal (11), Agadir (5), Casablanca (3) y Al Youssufia (1).

El temblor se ha sentido en torno a las 23:11 horas (hora local) desde la ciudad de Marrakech hasta la capital, Rabat.

مشاهد تظهر إصابات وأضرار في مسجد جراء #الزلزال الذي ضرب بعض المدن المغربية #هزة_ارضية pic.twitter.com/CWfEFm9iIB — عكس السير (@AksalserNews) September 8, 2023

Según el Servicio Geológico de Estados Unidos, que registra la actividad sísmica en todo el mundo, el terremoto tuvo su epicentro en la aldea de Adassil, situada al suroeste de la ciudad de Marrakech, a una profundidad de 18,5 kilómetros.

En declaraciones a Hespress, el jefe de división del Instituto Nacional de Geofísica marroquí ha explicado que "se han producido cientos de réplicas, pero la mayoría de ellas no se han sentido".

Sacudidas que parecían "bombas"

Testigos de lo ocurrido citados por la Agencia Efe señalan que en Marrakech el seísmo duró entre tres y cuatro minutos, con sacudidas que parecían "bombas". La medina de la ciudad y sus edificios de adobe se llevaron la peor parte, según el mismo medio.

Muchos ciudadanos durmieron en la calle y también lo hicieron muchos visitantes de esta turística ciudad, como el español Pablo Segarra, de 21 años: "De repente empezó a temblar todo y comenzó a salir humo del centro del riad (hotel), así que nos tocó bajar corriendo. Entonces vimos una escena muy dura, con muchos edificios medio derrumbados y gente en el suelo que no sabías en qué estado estaba", señaló a Efe.

Margarita Pacheco lo vivió como "una bomba". "Empezó a sonar un rugido y me dije: 'es un atentado'", recoge la agencia. "Duró como cuatro o cinco minutos, no he visto una cosa parecida en mi vida, se nos ha caído la televisión, los jarrones, los espejos". Exteriores no tiene constancia de que se haya víctimas españolas.

Teléfonos para españoles afectados

La Embajada de España en Marruecos ha activado un teléfono adicional para atender las emergencias de los españoles afectados por el terremoto. La Embajada ha recordado que "en caso de necesidad" los españoles en el país pueden dirigirse a los teléfonos de emergencia consular: el número del Consulado General de Casablanca, en cuya demarcación está la zona más afectada, es el +212660488848. Este Consulado ha habilitado el número +212665807977 como teléfono adicional para esta emergencia.

Los teléfonos de emergencia consular del resto de Consulados Generales en Marruecos son el +212660915647 en Rabat, +212661080470 en Agadir, +212666794559 en Larache, +212661202135 en Tánger, +212661705430 en Tetuán y +212661764005 en Nador.

Se sintió en Andalucía

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) español ha informado en su página web de un segundo terremoto de menor magnitud, 4,8 en la escala de Richter, en la ciudad de Berrechid.

Emergencias 112 Andalucía ha informado de que ha recibido "más de una veintena de llamadas por un movimiento sísmico que ha sido sentido en municipios de Huelva, Sevilla, Málaga y Jaén". No hay constancia de daños.

#ACTUALIZACIÓN 🔴El 1-1-2- gestiona más de una veintena de llamadas por un #terremoto de 6,8 en #Marruecos

☎️ Huelva, Punta Umbría, Lepe, Isla Cristina, Bollullos par del Condado, Sevilla, Dos Hermanas, Camas, Jaén, Málaga, Marbella, Córdoba y Lucena

👇https://t.co/uxhIrd6bsv — Emergencias 112 (@E112Andalucia) September 9, 2023

El Gobierno español ha expresado sus condolencias por el "terrible terremoto". El Ministerio de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación ha publicado un mensaje para mostrar su solidaridad. Mientras, Pedro Sánchez ha señalado a través de la red social X que "España está con las víctimas de esta tragedia y sus familias".

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, también ha mostrado su "apoyo y solidaridad" a Marruecos ante lo ocurrido: "Todo mi apoyo y solidaridad con nuestro país vecino, mis condolencias a las familias de los fallecidos y mis deseos de recuperación a los heridos".