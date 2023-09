Un hombre denunció a Edwin Arrieta por acoso y agresiones: "Me sentí identificado con Daniel Sancho, le hubiese matado"

Nada justifica el asesinato y descuartizamiento de Edwin Arrieta a manos de Daniel Sancho, según ha confesado él mismo. No obstante, el relato de un hombre que asegura haber sufrido en sus carnes la misma situación previa que contó el cocinero español tras su detención ayuda a entender el estado de desesperación que pudo llevar al joven -de 29 años- a cometer tales hechos en un país como Tailandia.

El programa ‘Y ahora Sonsoles’ de Antena 3 ha sacado a la luz el testimonio de un hombre -al que han llamado Luis- que denunció en 2005 al cirujano por acoso y agresiones físicas en Colombia. Según su relato, Arrieta se obsesionó con estar con él y no aceptaba un no por respuesta. Tanto es así que le llegó a llamar 143 veces en un mismo día. Él reconoce que se siente identificado con Daniel Sancho y que hubiera sido capaz de matarlo.

#Exclusiva 🗣️ "Me sentí identificado con Daniel cuando vi la noticia". 🟠 El relato del testimonio que "pudo ser Daniel Sancho" según sus palabras, puede suponer un giro en el caso de Daniel Sancho.#YAS18Sep Directo ▶️ https://t.co/Zbpc7aiHYM pic.twitter.com/oeVQVYbZ9L — Y Ahora Sonsoles (@YAhoraSonsoles) September 18, 2023

Chantajes y amanezas

Se conocieron en un bar de Bogotá. Él tenía 26 años y el cirujano mostró su interés en él "desde el primer día". Le ofreció invitaciones y regalos que Luis -asegura- tuvo que rechazar para "no darle motivo" a que pensara que había alguna esperanza de que pudieran estar juntos. Ante sus negativas, Edwin le amenazó con hacerle "escándalos" en su oficina, lo que le llevó a renunciar a su trabajo. Pero nada frenó la obsesión del cirujano colombiano, que habría ido en aumento con el tiempo.

"Me empecé a asustar cuando él exagera en las llamadas y empieza a no entender lo que es un no, yo no quería ser ni su amigo". "Me ha tocado cambiar de teléfono y de casa" -explica- porque su vida se convirtió "en un terror a causa de sus amenazas". Las palabras de Luis recuerdan mucho a pronunciadas por las Daniel Sancho, quien también habló de obsesión, amenazas y de sentirse "como en una jaula de cristal".

Agresiones físicas

"Me chantajeaba. Me chantajeaba con hablar con mi familia, con que me iban a pasar cosas, con que me iba a mandar a personas, que tenía a personas siguiéndome...", añade. Pero el acoso no se quedó ahí. El peor episodio que vivió Luis tuvo lugar en la puerta de su casa, donde Edwin le habría propinado una paliza. "Me agredió físicamente y yo llevaba mi computador personal, el cual se averió a causa de los golpes".

El denunciante, que aportó un parte de lesiones durante el juicio, ahora se siente identificado con Daniel Sancho. ''En mi mano tengo una cicatriz de una mordedura que él me hizo en una de sus agresiones. Realmente, yo me sentí identificado con Daniel cuando vi la noticia. O él me hubiese matado, o yo le hubiese matado'', ha confesado en declaraciones al programa.

¿Cambia algo para Daniel Sancho?

Su testimonio -que refleja los aspectos más oscuros del perfil de Edwin Arrieta- podría ser considerado un atenuante de cara a la codena de Daniel Sancho, si los hechos hubieran ocurrido en España y el asesinato del cirujano colombiano se juzgara según nuestro Código Penal. En Tailandia, el escenario es otro.

"No sabemos si se tendrá en cuenta", ha reconocido Carmen Balfagón en Antena 3. La abogada y criminóloga, que ejerce como portavoz de la familia Sancho, ha explicado que en el país asiático ni siquiera existen los atenuantes como tales. Sólo los condicionantes. En cualquier caso "los hechos están ahí y puede ser que se valoren", ha advertido.