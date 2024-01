Taiwán echa un pulso a China con un nuevo presidente soberanista

Taiwán cimentó este sábado su apuesta por el soberanismo con la elección de William Lai (Lai Ching-te) como presidente de la isla para los próximos cuatro años con un 40% de los votos, un resultado electoral que augura un recrudecimiento todavía mayor de las tensiones con China, que considera a este territorio una provincia rebelde.

En una comparecencia ante la prensa extranjera, Lai aseguró que estas elecciones demostraron a la comunidad internacional que "Taiwán continuará caminando al lado de las democracias del mundo". Por su parte, China considera que los resultados de las elecciones presidenciales "no representan la opinión mayoritaria en la isla" y "no cambiarán el panorama básico y no alterarán la aspiración compartida de los compatriotas a ambos lados del estrecho para forjar lazos más cercanos".

El perfil independentista "pragmático" de Lai

En el pasado, William Lai se definió a sí mismo como un "pragmático trabajador por la independencia de Taiwán", aunque no considera necesario declarar formalmente la secesión de la isla, argumentando que ya funciona, de facto, como un país independiente.

A lo largo de la campaña electoral, Lai esgrimió una estrategia de cuatro pilares para relacionarse con China continental: mejorar las capacidades de disuasión de la isla, reforzar su seguridad económica, estrechar los lazos con las principales democracias del mundo y construir un liderazgo basado en principios.

Lejos de fomentar un conflicto directo con China, Lai es partidario de "mantener la paz y la estabilidad en el estrecho de Taiwán", actuando conforme al "orden democrático y constitucional" de la isla para mantener el "status quo" actual con el gigante comunista.

"Estamos decididos a salvaguardar Taiwán de las continuas amenazas e intimidaciones de China", manifestó el presidente electo, quien tratará de retomar el "diálogo" y la "cooperación" con Pekín sobre los principios de "dignidad" y "paridad".

"Esperamos que China reconozca la nueva situación y entienda que sólo la paz beneficia a ambos lados del estrecho. La paz y la estabilidad globales dependen de la paz y la estabilidad en el estrecho de Taiwán, y China también tiene una responsabilidad", señaló.

Biden: "No apoyamos la independencia de Taiwán"

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha reiterado este sábado la oposición a una independencia de Taiwán: "No apoyamos la independencia". Las declaraciones de Biden se producían después de que el secretario de Estado, Antony Blinken, felicitase a Lai por su victoria en un comunicado, donde señaló también que EE.UU. está comprometido con la "paz y la estabilidad" en la región.

"Esperamos trabajar con Lai (...) y promover nuestra relación no oficial de larga duración, en consonancia con la política de una sola China", subrayó Blinken en un comunicado.

La cuestión taiwanesa sigue siendo uno de los principales puntos de fricción entre China y EE.UU., que, al margen de ser el principal proveedor de armas a Taiwán, podría verse ante la tesitura de tener que defender a la isla en caso de conflicto.

Biden se reunió el pasado mes de noviembre en San Francisco con el presidente chino, Xi Jinping, en un intento por limar las asperezas entre ambas potencias y entonces acordaron la reanudación de los diálogos en el ámbito militar.