Putin expulsa de Rusia al periodista español Xavier Colás

El régimen ruso ha expulsado al periodista Xavier Colás del país. El reportero de El Mundo ha tenido que salir del país después de que un funcionario le comunicase que no renovarían su visado y que tenía 24 horas para dejar el territorio ruso: "Si no se va usted antes de que caduque su visado tendrá problemas", dijo el funcionario según el relato de El Mundo.

"Es duro meter de pronto doce años de tu vida en tres maletas durante la noche y cerrar la puerta sabiendo que ese piso también será territorio prohibido para ti al día siguiente, pero los corresponsales somos de donde nos dejan estar, aunque sin dejar que nadie nos diga qué contar y qué no", afirma el reportero en declaraciones a su periódico. A pesar de todo, asegura, no se arrepiente de nada.

Después de 12 años informando desde Moscú las autoridades rusas han rechazado a última hora renovar mi visado de periodista y sólo he contado con 24 horas para salir del país, dejando atrás demasiado. No me arrepiento de nada. Simplemente he hecho mi trabajo: he contado lo que… pic.twitter.com/DU5VcmlEaF — Xavier Colás (@xaviercolas) March 20, 2024

Colás acaba de publicar su primer libro, Putinistán, donde destripa de forma implacable pero igualmente literaria, sus 12 años de experiencia cubriendo la información del régimen ruso, sus excesos y el papel de Vladimir Putin. Según cuenta, desde hace unos meses la actividad periodística de los corresponsales extranjeros era aún más difícil e incluso él mismo ha recibido en su propia casa la visita de agentes de policía.

"Simplemente he hecho mi trabajo: he contado lo que pasa, he hablado con la gente que sufre por culpa de ello y he explicado quiénes son los responsables de lo que sucede", ha señalado el periodista en X.

La negación de renovación de visado de periodista es una de las herramientas habituales de determinados regímenes para lesionar la libertad de expresión e impedir la cobertura internacional con autocracias como la de Vladimir Putin, obsesionadas con el control de la información, señala El Mundo.

"Un corresponsal tiene que ser alguien que escribe sin miedo sobre el gobierno como si el gobierno no le vigilase y que al mismo tiempo escribe con cuidado sobre gente corriente como si de verdad pudiesen leerle al día siguiente. Nunca al revés", señala Colás.

"Los propagandistas de la Z intentan presentar nuestras informaciones desde Moscú sobre la opresión como una muestra de que no hay opresión. De vez en cuando se cierra el círculo y queda al descubierto su engaño. Una vez más. Seguimos adelante. Por el mismo camino", ha concluido. Según El Mundo, el reportero ha podido encontrar un billete de avión en pocas horas y ya se encuentra fuera de Rusia.