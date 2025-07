El incidente del Boeing 787-8 de Air India el pasado 12 de junio se cobró la vida de 274 personas y aún se están investigando las causas que provocaron el accidente. Sin embargo, un reciente informe preliminar señala que, en una grabación de audio tomada en la cabina del avión, se puede escuchar a los pilotos manifestar confusión tras el corte de uno de los motores de la aeronave.

El informe ha sido publicado por la Oficina de Investigación de Accidentes Aéreos de la India (AAIB) y en él se señala que la posible causa del accidente fue un corte en el suministro. El avión alcanzó la velocidad de 180 nudos IAS a las 8:08 pero "inmediatamente después, los interruptores de corte de combustible de los motores 1 y 2 cambiaron de la posición de RUN [funcionamiento] a CUTOFF [corte] uno tras otro con un intervalo de 1 segundo", según se puede leer en el informe.

De hecho, el mismo reporte de la AAIB señala que en las grabaciones de la cabina se puede apreciar como uno de los pilotos le pregunta al otro por qué había cambiado el interruptor a CUTOFF y el otro piloto respondió que no lo había hecho.

¿Cómo funcionan los interruptores?

Los mencionados interruptores son los encargados de controlar el flujo de combustible hacia los motores del avión y se utilizan normalmente para arrancar los motores antes de despegar y para apagarlos después de aterrizar, según la información de la BBC.

Durante el vuelo, estos botones no suelen tocarse, ya que modificar el estado de los interruptores podría cortar el suministro de combustible al motor, lo cual resulta especialmente peligroso durante el despegue del avión, como ocurrió en este accidente.

Por otro lado, después del informe preliminar de la AAIB, la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) y Boeing han emitido notificaciones privadas que señalan que los interruptores de combustible de los aviones de Boeing son seguros, según Reuters.

Air India no hizo caso de las sugerencias

El informe de la AAIB también dedica un apartado específico a la seguridad de los interruptores. Según la AAIB, en el año 2018 la FAA emitió un aviso que recomendaba pero no obligaba a los operadores de varios modelos de Boeing (incluido el 787) a inspeccionar la función del bloqueo de los interruptores de corte de combustible para asegurarse de que no se pudieran mover de manera accidental. "Según la información de Air India, las inspecciones sugeridas no se llevaron a cabo porque la SAIB (Boletín de información especial sobre aeronavegabilidad) era consultiva y no obligatoria", precisa el informe de la AAIB.

El consejero delegado de Air India, Campbell Wilson ha señalado que el informe preliminar publicado el 12 de julio sobre el accidente plantea más interrogantes y ha defendido la aptitud de la tripulación. Campbell ha escrito un memorando interno dirigido a sus trabajadores —recogido por Bloomberg— en el que afirma que el combustible no presentaba problemas, que los pilotos habían superado la prueba obligatoria de alcoholemia previa al vuelo y que no se había detectado ninguna observación relativa a su estado médico.

De momento la investigación sigue y desde Air India se limitan a "colaborar estrechamente" con las partes interesadas. "Seguimos cooperando plenamente con la AAIB y otras autoridades a medida que avanza su investigación", señala la nota de prensa publicada este sábado por la aerolínea india.