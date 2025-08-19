Kim Jong Un acusa a EEUU y Corea del Sur de "buscar la guerra" y destaca la importancia de expandir su armamento nuclear

El dictador norcoreano, Kim Jong Un, ha querido destacar la importancia de que su país "expanda" su armamento nuclear y ha acusado a Estados Unidos y Corea del Sur de "provocar" y "buscar la guerra", según Europa Press, después del comienzo de las maniobras militares entre ambos países y de que su vecino del sur haya ha protagonizado recientemente una disminución de las tensiones con Pyongyang, .

No obstante, no es la primera vez que Kim Jong Un critica este tipo de ejercicios, que pueden incluir simulacros de ataque o de invasión e incluso ensayos balísticos, pero tanto Estados Unidos como Corea del Sur sostienen el carácter puramente defensivo de estas maniobras militares.

El Escudo Libertad Uchi, nombre que reciben las maniobras conjuntas, se prolongará durante 11 días y se desplegarán hasta 21.000 soldados, 18.000 surcoreanos. De igual manera, también está previsto que unos 580.000 civiles sean movilizados durante un período de cuatro días.

Desde la agencia surcoreana Yonhap han señalado este lunes que el Estado Mayor Conjunto de la República de Corea ha precisado que cerca de la mitad de los 40 "ejercicios de entrenamiento de campo planificados" se retrasarán hasta el mes de septiembre como parte de los esfuerzos de Corea del Sur para mejorar las relaciones con Corea del Norte.

Corea del Norte frente a Corea del Sur

Corea del Norte parece seguir centrada en criticar a su país vecino mientras deja morir a su población en la guerra entre Rusia y Ucrania—según la información de los servicios de inteligencia surcoreanos cifran hasta abril en 4.700 las bajas sufridas por las tropas de Pyongyang, incluidos 600 muertos—.

Días antes de comenzar Escudo Libertad Uchi, Corea del Norte lo calificó como "provocación militar directa" y reivindicaron su "derecho soberano a defenderse" en caso de que se produzcan excesos, según Europa Press. Sin embargo, desde Corea del Sur señalaron que estas declaraciones se entienden más como una herramienta de propaganda que como una amenaza real.

Por parte de Corea del Sur, su presidente, Lee Jae Myung, ha optado por una postura de acercamiento. Este lunes, coincidiendo con el inicio de las maniobras militares con Estados Unidos, ha pedido al gobierno allanar el camino para la introducción y cumplimiento de los acuerdo con Corea del Norte.

El presidente surcoreano no ha especificado a que acuerdos hace referencia pero el viernes pasado señaló que desde Seúl tienen la intención de restaurar un acuerdo de 2018 que está relacionado con la suspensión de algunas actividades militares a lo largo de la frontera con Corea del Norte.