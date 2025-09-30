El régimen marroquí reprime con detenciones las protestas juveniles contra el despilfarro del Mundial 2030

Los jóvenes marroquíes se han cansado y han tomado las calles en más de diez ciudades del país por tercer día consecutivo. Están hartos de que el régimen de Mohamed VI esté gastando cantidades ingentes de dinero en el Mundial de 2030 en detrimento de la educación, sanidad y otros servicios públicos. La policía ha reprimido duramente las protestas y ha cargado y detenido a decenas de manifestantes.

En la histórica plaza Bab el Had en Rabat, una de las ciudades más rebeldes contra el régimen, los antidisturbios desplegaron un fuerte dispositivo para bloquear el acceso de los jóvenes manifestantes que denuncian la mala situación del país. Tras realizar cánticos de protesta reclamando mejoras sociales y la dimisión del presidente del Gobierno, Aziz Ajanuch, los participantes fueron perseguidos y detenidos uno por uno por las fuerzas de seguridad, que los subieron a furgonetas policiales para trasladarlos a comisarías.

Cientos de detenidos

La cifra provisional de detenidos en Rabat supera las 70 personas, según la Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH), entre ellos dos miembros de su comité central. La mayoría de los detenidos fueron puestos en libertad tras ser identificados e interrogados.

Además de en Rabat, los manifestantes, autodenominados movimiento 'GENZ212', habían convocado protestas en otras diez ciudades principales del país como Casablanca, Tánger o Marrakech, que han dejado a varios agentes heridos tras sufrir lanzamientos de piedras por parte de los movilizados.

📍‼️ Protestas en Marruecos: las inéditas marchas estudiantiles contra la monarquía Las masivas protestas estudiantiles que sacuden Marruecos desde hace días dieron un salto inédito este domingo por la noche. Los manifestantes protestaron contra la miseria, pobreza y la… pic.twitter.com/X2JRb7giAZ — ECSaharaui (@ECSaharaui__) September 28, 2025

Este movimiento es apolítico y se han organizado en las últimas semanas a través de la aplicación de mensajería instantánea 'Discord', donde elaboraron un documento con sus demandas. Entre sus exigencias figuran la mejora de la calidad educativa, la formación y la mejora de las condiciones laborales de los docentes, así como la universalidad de la asistencia sanitaria, la modernización de los centros hospitalarios -algunos están casi en ruinas- y el acceso a medicamentos a precios asequibles.

Del mismo modo y con la misma contundencia, reclaman la lucha contra la corrupción en todos los niveles de Gobierno, justicia social y económica, igualdad de oportunidades, generación de empleo juvenil y apoyo a pequeñas empresas. Hace unas semanas, cientos de personas también salieron a la calle para denunciar que las víctimas de los terremotos de hace dos años aún no han recibido las ayudas.