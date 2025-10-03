Mohamed VI reaparece en pleno estallido de violencia juvenil y pone fin a los rumores sobre su muerte

Tras cinco días de violentas protestas juveniles, saldadas con tres muertos, decenas de heridos y centenares de detenidos, la aparición del rey Mohamed VI en Mediuna, provincia de Casablanca, trata no solo de aparentar normalidad sino poner fin a los falsos rumores sobre su muerte que habían circulado en los últimos días por medios y redes sociales.

Se llegó a afirmar que el rey de Marruecos se encontraba en estado de muerte clínica en un hospital de París tras sufrir un derrame cerebral que le habría provocado un ataque cardíaco agudo, informaciones de las que se hicieron eco algunas cabeceras marroquíes. Lo único que es cierto es que el rey, de 62 años, ha estado recientemente en París para someterse a una revisión médica tras una recaída por motivos de salud pero que, en ningún caso, ha estado en situación de muerte clínica.

Dada la importancia de la institución real en Marruecos, y el momento tan delicado que vive el país sumido en protestas juveniles cada vez más violentas, la mejor forma de tranquilizar a la opinión pública y desmentir al mismo tiempo los bulos sobre su muerte es reaparecer en un acto público. Y eso es lo que ha hecho el monarca alauí, que ha reaparecido este miércoles en Mediuna para inaugurar las obras de construcción de un complejo regional de acogida y rehabilitación psicosocial de personas con trastornos mentales y psicológicos.

Sexto día de protestas

Mientras tanto, continúan las protestas juveniles lideradas por GenZ212, que ha hecho un llamamiento en Discord a que estas sean pacíficas. Para ello tomarán medidas para "garantizar el orden", como un horario específico del comienzo y fin de las concentraciones. "Confirmamos a la opinión pública y a las autoridades que nuestras manifestaciones serán totalmente pacíficas y rechazamos cualquier forma de violencia, vandalismo o disturbios", se lee en la nota que se publicó tras un largo debate en la aplicación sobre la continuación de las manifestaciones que concluyó con una votación a favor de mantenerlas.

El número de muertos por herida de bala en el asalto a la Gendarmería de Laqliaa ha subido a tres y el número de heridos en las últimas 24 horas asciende a 354 personas, 326 agentes de seguridad, según fuentes del Ministerio del Interior marroquí. Los heridos desde que se iniciaron las protestas ascienden a 740, la mayoría miembros de las fuerzas de seguridad.

Más de dos tercios de los manifestantes son menores de edad y las protestas se han extendido ya a 23 provincias. Los daños materiales, según las mismas fuentes, son también cuantiosos: 446 vehículos afectados, incluidos 271 coches policiales, así como la destrucción de 80 instalaciones privadas y públicas.

La Fiscalía de Marruecos, por su parte, ha advertido que los implicados en los disturbios pueden enfrentarse a penas de hasta cadena perpetua. En Marruecos las condenas para delitos de violencia, vandalismo e incendios oscilan entre 10 y 20 años de cárcel, pero pueden alcanzar los 30 años e incluso la cadena perpetua en casos con circunstancias agravantes, como los hechos ocurridos en la Gendarmería de Laqliaa. La Fiscalía advirtió que tratará con la "máxima firmeza" los actos de vandalismo, incendios y violencia con sanciones "ejemplares".