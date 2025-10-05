¿Es espontánea la revuelta juvenil en Marruecos o hay interferencia de terceros países?

Como ocurriera con las protestas en Francia con "Bloqueemos todo" (Bloquons Tout) —consigna que se viralizó rápidamente en redes sociales— los que lideran las protestas marroquíes, GenZ212 (Generación Z + el prefijo 212 de Marruecos) y Morocco Youth Voice, se definen como colectivos descentralizados y sin un liderazgo claro. Sin embargo, en el caso francés el movimiento fue rápidamente "confiscado por la extrema izquierda, apoyado por el movimiento de los insumisos" de Mélenchon, claramente pro-Putin.

Pese a que desde "Bloqueemos todo" afirmaban ser apolíticos y representar el malestar genuino de los ciudadanos franceses de forma espontánea, comparándose con las protestas de los chalecos amarillos de 2018, las dudas sobre sus orígenes se despertaron muy pronto, con indicios de que alguna potencia extranjera, posiblemente Rusia, estuviese detrás de la campaña, con el objetivo claro de desestabilizar Francia. Así lo contaron a Euronews expertos de Visibrain, que detectaron técnicas de manipulación conocidas como astroturfing, que amplifican de forma artificial el contenido en redes sociales. O analistas del grupo francés de inteligencia digital Projet Fox quienes señalaron que se estaban utilizando "una red de bots, potencialmente controlada por una entidad extranjera, destinada a amplificar las divisiones sociales en Francia, con cuentas creadas en las mismas fechas en X, activadas simultáneamente y publicando mensajes idénticos, que implican una coordinación automatizada y no espontánea".

Similitudes entre Francia y Marruecos

Con todas las cautelas con las que hay que tratar situaciones como la francesa o la marroquí, y más allá de teorías puramente conspiranoicas, es lícito preguntarse si detrás de las violentas revueltas juveniles en Marruecos hay algo más que el descontento por el mal funcionamiento de los servicios públicos y si existen similitudes entre las protestas en ambos países y posibles relaciones.

Aunque no hay evidencia pública confirmada que establezca una relación directa y formal entre GenZ212 (detrás de las protestas en Marruecos) y Bloquons Tout y otros movimientos recientes (detrás de las francesas), hay algunos elementos que hacen plausible la influencia cruzada entre dichas protestas, sin que eso equivalga a una conexión entre ellas.

Así, ambas utilizan las mismas tácticas digitales —se movilizan a través de redes sociales y se organizan en plataformas como Discord, TikTok e Instagram, donde también difunden sus mensajes— y tanto en Francia como en Marruecos, la narrativa de indignación social es la misma —crítica al gasto social, corrupción, pueblo frente a élite...—. Además, comparten un mismo entorno geopolítico por lo que en ambos casos se analizan las protestas dentro de contextos más amplios de desinformación en los que terceros actores (potencias o servicios secretos) podrían tener intereses en desestabilizar determinadas regiones aprovechando movimientos sociales reales y amplificando el malestar existente. También en ambos casos dicen no obedecer a líderes claros, sino ser movimientos descentralizados surgidos de forma espontánea en redes sociales.

Diferencias con Francia

En el caso de Marruecos, a diferencia de Francia donde la interferencia internacional es reconocida y el Parlamento ha aprobado leyes para contrarrestarla, de momento no hay evidencia seria de que ningún tercer país pueda estar implicado en las protestas juveniles que se han saldado ya con tres muertos y más de 700 heridos, la mayoría entre las fuerzas de seguridad del Estado. No obstante, se han señalado posibles campañas de desinformación que tendrían su origen en grupos argelinos o saharauis que tendrían como objetivo desacreditar el régimen alauí.

Un informe del MEMRI (siglas en inglés del Instituto de Investigaciones de Medios de Comunicación en el Oriente Medio) ha analizado cómo creadores de contenido argelinos en canales de YouTube e influencers difunden narrativas críticas hacia Marruecos, alineadas con la política exterior argelina. Medios marroquíes han denunciado operaciones de propaganda y campañas de desinformación, y cómo se fabrican acusaciones desde Argelia para desestabilizar la imagen de Marruecos y desgastarlo de forma indirecta. Evidentemente, nada de esto prueba que exista una coordinación de Argelia con las protestas internas marroquíes, pero sí que existe un interés de este país por desestabilizar Marruecos. Y, como es sabido, Argelia es un país tradicionalmente alineado con Rusia, especialmente en temas como el Sáhara y en otros asuntos estratégicos del Sahel.

Además, en un reportaje publicado en Middle East Eye —"EU trained Algeria and Morocco police in online surveillance and data harvesting"— se indica que la Unión Europea ha formado a policías de Argelia y Marruecos en técnicas de inteligencia digital, incluyendo la creación de identidades ficticias en redes sociales ("sock puppet accounts"), una herramienta habitual en campañas de propaganda o desinformación, que demostraría que cuentan con la infraestructura técnica para llevar a cabo esta clase de operaciones. Cuestión distinta es que la estén utilizando.

Hasta el momento, y en conclusión, no hay pruebas de coordinación entre las protestas en Marruecos y fuerzas externas rusas, argelinas o saharauis, o de cualquier otro país, aunque la situación sí es propicia para que, en un momento determinado, el descontento pueda ser utilizado para desestabilizar el país, usando para ello las redes sociales u otros medios.

El descontento social existe, las protestas son violentas y continúan después de seis días, y la salud del rey Mohamed VI atraviesa por un momento muy delicado, lo que ha dado lugar a todo tipo de rumores y bulos que el propio monarca ha tenido que acallar con una visita a la ciudad de Mediuna para inaugurar las obras de construcción de un complejo regional de acogida y rehabilitación psicosocial de personas con trastornos mentales y psicológicos.