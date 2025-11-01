Marruecos consigue el respaldo de la ONU a su plan para el Sáhara Occidental y tiende la mano a Argelia

El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha acordado este viernes prorrogar un año el mandato de la Misión de Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental (MINURSO), al aprobar una resolución que apoya el plan de autonomía marroquí para la excolonia española.

Un total de once países han votado a favor, mientras que ninguno se ha opuesto. No obstante, cabe mencionar que tres se han abstenido: Argelia, China y Rusia. Con el visto bueno a este documento —presentado por Estados Unidos—, el mandato de la MINURSO estará vigente hasta octubre de 2026.

El representante estadounidense ante la ONU, Mike Waltz, ha defendido que el texto aprobado ha sido fruto de "un esfuerzo genuino y constante por incorporar las propuestas de todos", y ha afirmado que Washington está "profundamente decidido a respaldar una solución mutuamente aceptable" para la excolonia española.

"Exhortamos a todas las partes a que aprovechen las próximas semanas para sentarse a la mesa y participar en conversaciones serias, utilizando la propuesta de autonomía de Marruecos, que es creíble y que es la única solución justa y duradera a esta cuestión", ha declarado.

Reacción del Frente Polisario

El Frente Polisario, por su parte, ha señalado que rechaza participar "en ningún proceso político ni negociación basada en propuestas que busquen legitimar la ocupación ilegal del Sáhara Occidental por parte de Marruecos y privar al pueblo saharaui de su derecho inalienable, innegociable e imprescriptible a la libre determinación y soberanía sobre su patria".

Aunque "reafirma su firme disposición a participar de manera constructiva en el proceso de paz liderado por la ONU", el Frente Polisario lamenta que la resolución aprobada con el voto de once miembros del Consejo de Seguridad de la ONU incluye "elementos" que "vulneran el estatus internacional del Sáhara Occidental como cuestión de descolonización, socavan los cimientos del proceso de paz auspiciado por Naciones Unidas y frustran los esfuerzos" de Guterres y de su enviado especial, Staffan de Mistura.

Mohamed VI tiende la mano a Argelia

El rey de Marruecos, Mohamed VI, reaccionó a la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, que calificó de "cambio histórico", con un discurso en el que no podía disimular su satisfacción, al tiempo que tendió la mano a Argelia, con la que su país mantiene rotas las relaciones diplomáticas desde 2021.

Las dos potencias del Magreb mantienen una rivalidad histórica agravada por el conflicto del Sáhara Occidental. Argelia acoge los campamentos saharauis en su territorio en Tinduf y apoya al independentista Frente Polisario, que disputa la soberanía del territorio con Marruecos y sostiene la necesidad de un referéndum de autodeterminación como opción de solución.

Mohamed VI insistió en su discurso que "no desea en absoluto avivar antagonismos ni exacerbar divisiones" al tiempo que pidió a los saharauis de los campamentos de Tinduf "aprovechar esta oportunidad histórica" y "beneficiarse de la iniciativa de autonomía".

"Estamos viviendo un momento crucial y un punto de inflexión decisivo en la historia del Marruecos moderno: a partir de ahora, habrá un antes y un después del 31 de octubre de 2025", señaló el monarca.

El monarca destacó el creciente apoyo internacional a la iniciativa y agradeció especialmente al presidente estadounidense, Donald Trump, quien reconoció en 2020 la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental, y a Francia, que dio el mismo paso en 2024.

También expresó su gratitud a Reino Unido y España, a los que calificó de "países amigos" por su respaldo al plan marroquí, así como a los países árabes y africanos que comparten la misma posición.