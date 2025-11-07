Marruecos celebra los 50 años de la Marcha Verde con el apoyo de la ONU y con la rendición de Sánchez sobre el Sáhara

Marruecos está de celebración. Se cumplen 50 años de la Marcha Verde, coincidiendo con la reciente resolución de la ONU que refuerza la posición del país vecino en su aspiración por controlar el Sáhara Occidental. El apoyo de la ONU al plan marroquí supone un giro que marca un punto de inflexión en el histórico conflicto.

¿Y quién ha apoyado también a Marruecos? El Gobierno de Pedro Sánchez, que, en marzo de 2022 dio un giro histórico en la postura de España sobre su antigua colonia al rendirse y entregar, décadas después, el Sáhara Occidental, al apoyar el plan marroquí que propone convertirlo en una región autónoma dentro de Marruecos.

Una decisión que supuso el abandono de Sánchez al pueblo saharaui y el cambio de posición histórica de España, que siempre ha estado a favor del referéndum de autodeterminación establecido por las resoluciones de la ONU. Y lo hizo, sin dar ningún tipo de explicación a los ciudadanos españoles y sin debatirlo y votarlo en el Congreso de los Diputados con las otras fuerzas políticas. Se trató de una de las muchas cesiones del Gobierno al régimen de Mohamed VI.

Conviene señalar que Marruecos lleva exigiendo décadas este territorio que fue español. El Sáhara se convirtió en colonia española en 1884 tras la conferencia de Berlín, un encuentro en el que las potencias europeas se repartieron diferentes territorios de África. Y desde 1958 hasta 1976, año en que España abandonó definitivamente el territorio, hubo una provincia llamada Sáhara español que fue la número 53.

Basándose en un dictamen emitido por la Corte Internacional de Justicia en 1975 que reconoció vínculos jurídicos entre el sultán de Marruecos y algunas tribus saharauis, el rey Hassan II anunció el 6 de noviembre del mismo año la Marcha Verde, que movilizó a 350.000 civiles hacia la frontera de la entonces provincia española y que condujo ocho días después a los Acuerdos de Madrid, suscritos entre España, Marruecos y Mauritania, con los que quedaba formalizada la retirada española del territorio. Aquí hay que subrayar que la Corte Internacional de Justicia negó en todo momento cualquier soberanía marroquí sobre el territorio.

El acontecimiento fue seguido por la guerra con el independentista Frente Polisario que se prolongó hasta el año 1991 cuando se firmó un alto el fuego, y como resultado, el traslado de decenas de miles de saharauis a los campamentos de refugiados de Tinduf en Argelia.

Medio siglo después, Naciones Unidas reconoce la propuesta marroquí de un plan de autonomía para el Sáhara Occidental como base de negociación para resolver el conflicto en ese territorio, administrado en un 80 % por Marruecos, mientras que el 20 % escapa a su control y se sitúa al este y al sur del muro de defensa que separa el territorio y que el Polisario considera como "territorios liberados" mientras que la ONU las denomina zona colchón (obligatoriamente desmilitarizadas).

Esencia de España

En El Aaiún, la capital del Sáhara Occidental, es todavía visible la huella española, tanto en la arquitectura como en el idioma, pero la ciudad ha registrado un crecimiento exponencial en los últimos años, con las millonarias inversiones del régimen de Mohamed VI y la rápida expansión demográfica en los últimos años.

Aunque existen organizaciones cercanas al Polisario, como el Movimiento Saharauis contra la Ocupación Marroquí y las asociaciones CODESA y ASVDH de derechos humanos en el territorio bajo administración marroquí, hay una fuerza saharaui unionista que participa en la vida política local, dirige los ayuntamientos y está representada en el Parlamento del país.

Fiesta por todo lo alto

El Aaiún ha vivido unas jornadas festivas durante toda la semana, con luces en las calles, retratos del rey Mohamed VI (hijo de Hassan II) y banderas, coches que hacían sonar las bocinas y una intensa programación de inauguraciones oficiales y conciertos.

Vehículos con banderas de Marruecos o con el mapa del país incluyendo el Sáhara Occidental recorrían este jueves las calles de la ciudad, mientras decenas de ciudadanos se congregaban en la céntrica plaza Mechuar para rendir honores a la bandera de Marruecos coreando consignas como "¡Viva el rey!" y "¡el Sáhara es marroquí!.

Lo que más ha destacado son los carteles con imágenes de la Marcha Verde y los restos de los vehículos utilizados para trasladar a los miles de marroquíes que llegaron al Sáhara por orden de Hassan II. El próximo año, los marroquíes tendrán una nueva fiesta nacional en su calendario, el 31 de octubre, fecha de la reciente resolución de Naciones Unidas, que ha sido celebrada como un hito histórico en el país y declarada por Mohamed VI "Fiesta de la Unidad".