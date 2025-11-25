Un africano llamado Adolf Hitler podría ganar las próximas elecciones en un distrito de Namibia. El político de 59 años fue elegido por primera vez en 2020 después de vencer en el distrito electoral de Ompundja, recibiendo el 85% de los votos. Adolf Hitler Uunona representa a la Organización Popular de África Sudoccidental, que ha gobernado Namibia desde que obtuvo su independencia en 1990.

Cinco años después, la comisión electoral del país predice que Uunona volverá a conseguir la mayoría de los votos. El político africano ha afirmado en varias ocasiones que su padre no tenía idea de la importancia del líder nazi cuando le puso dicho nombre a su hijo.

Adolf Hitler Uunona, de 59 años, está a punto de ganar una segunda elección local en el país de Namibia, en el suroeste de África, el 26 de noviembre, manteniendo su escaño en el norte del país después de haber recibido previamente el 85% de los votos en 2020. El miembro del partido de izquierda Swapo habló previamente sobre su nombre después de llamar la atención mundial tras su victoria en el distrito electoral de Ompundja.

Su padre "probablemente no entendía lo que representaba Adolf Hitler. De niño, lo consideraba un nombre totalmente normal", declaró el político al periódico alemán Bild en 2020. "Está en todos los documentos oficiales. Es demasiado tarde para cambiarlo", dijo a Bild. Como antigua colonia alemana, Namibia mantiene de momento muchos topónimos germánicos, y nombres tradicionales como Adolf son ciertamente comunes.