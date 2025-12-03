El representante del Frente Polisario avisa a España: "El siguiente objetivo de Marruecos será Canarias"

Abdullah Arabi, el representante del Frente Polisario en España ha asegurado que una vez que Marruecos consiga consolidar la ocupación del Sáhara Occidental "el siguiente objetivo será Canarias". Lo único que podría cambiar esta idea sería que España le ponga freno y no le permita que siga marcando la agenda como ha venido haciendo en los últimos años.

Estas afirmaciones se han producido un día antes de que tenga lugar la XIII Reunión de Alto Nivel (RAN) entre España y Marruecos en Madrid. Según ha manifestado Abdullah Arabi, tras cinco décadas desde que el país español se retirara y Marruecos ocupara el territorio, los saharauis cuentan "con la experiencia suficiente como para poder advertir fundadamente a España".

Además, ha recalcado que España aún tiene responsabilidades en el territorio, como la gestión del espacio aéreo saharaui, a pesar de los intentos de desvincularse a través de los Acuerdos Tripartitos de Madrid firmados el 14 de noviembre de 1975: "Sigue siendo potencia administradora del territorio actualmente".

Marruecos, al mando

El representante del Polisario ha sido tajante sobre el papel de Marruecos en la cumbre en Moncloa: "Se impondrá la agenda y los acuerdos según sus necesidades e intereses exclusivos". Además, ha criticado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, después de que en marzo de 2022 "dinamitara el mayor consejo de la política exterior española existente hasta la fecha" mediante el apoyo al plan de autonomía marroquí para el Sáhara Occidental.

Arabi ha señalado: "Marruecos sigue marcando los tempos y el rumbo de las relaciones, las cuales cabría plantearse hasta qué punto resultan estratégicas para España".

Esta cumbre se produce en un contexto diferente a la anterior, ya que "es la primera que se producirá tras las históricas sentencias dictadas por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea el 4 de octubre de 2024". En ellas, el TJUE reconoció el estatuto separado y distinto del territorio del Sáhara Occidental respecto del de Marruecos y la ausencia de soberanía marroquí sobre el territorio.

Por último, el representante del Frente Polisario ha advertido que, en caso de que los acuerdos de la RAN les afecten de manera negativa se "transitará por cualquier vía a su alcance en defensa de los intereses legítimos del pueblo saharaui".