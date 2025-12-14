Las autoridades australianas han confirmado ya que al menos doce personas han fallecido y docenas han resultado heridas cuando un par de terroristas han abierto fuego en un área de Bondi Beach, en Sídney, en la que se estaba celebrando una fiesta de Janucá, una de las más importantes del calendario judío.

En los primeros momentos la cifra barajada ha sido la de diez muertos, pero el primer ministro de Nueva Gales del Sur, Chris Minns, ha confirmado que la cifra asciende ya a doce personas, uno de los cuales sería uno de los terroristas. La policía también ha informado de la detención de otro hombre, que se correspondería con este segundo terrorista.

Entre los heridos hay dos policías y varias personas han sido trasladados a los hospitales cercanos, aunque por el momento se desconoce la gravedad de las heridas sufridas.

El atentado está siendo tratado como un acto de terrorismo contra la comunidad judía de la ciudad australiana, según informa la prensa israelí. Entre los fallecidos estaría uno de los asesinos, pero imágenes en vídeo que han corrido por redes sociales y canales de Telegram muestran que al menos había otro hombre armado con un rifle y disparando.

El primer ministro australiano, Anthoy Albanese, ha publicado un comunicado en su cuenta de la red social X en el que se muestra consternado por "las escenas en Bondi", explica que la policía y los servicios de emergencia "están sobre el terreno salvando vidas" y que sus "pensamientos están con cada persona afectada".

