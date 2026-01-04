Recuperan el cadáver del español desaparecido en el naufragio en Indonesia, el exfutbolista y entrenador Fernando Martín

Los equipos de rescate de Indonesia han confirmado este domingo que han recuperado los restos sin vida del español Fernando Martín, exfutbolista y entrenador del equipo femenino B del Valencia CF.

El de Martín es el segundo cadáver hallado por los equipos de búsqueda en la zona, después de que los rescatistas recuperaran el pasado lunes el cuerpo sin vida de Lia, hija de la esposa de Fernando, Andrea Ortuño.

"En base a los resultados del proceso de identificación realizado por la Policía y el Hospital de Labuan Bajo podemos afirmar que se trata de (...) Fernando Martín, de 44 años", dijo en un vídeo Fathur Rahman, el oficial de la Agencia Nacional para Búsqueda y Rescate (BASARNAS) que coordina la misión.

Los restos de Martín fueron encontrados este domingo por la mañana a las 8:47 hora local (00:47 GMT) por un barco de la Policía a unas 1,13 millas náuticas del lugar donde el pasado 26 de diciembre naufragó el barco turístico en el que viajaba junto a su mujer y cuatro menores.

Dos de las españolas —Andrea Ortuño, esposa de Fernando Martín, y una niña hija de la mujer— fueron rescatadas tras el accidente, al salir despedidas de la embarcación.

Extienden la búsqueda hasta el miércoles

Mientras tanto, continúa el operativo para tratar de localizar a los dos menores aún desaparecidos en el naufragio del pasado 26 de diciembre.

Las autoridades de Indonesia extendieron hasta el miércoles la búsqueda de los otros dos menores españoles desaparecidos: un hijo de Martín y un hijo de Andrea Ortuño. Ambos habían contraído matrimonio recientemente.

El barco de uso turístico KM Putri Sakinah se hundió en las aguas de la isla de Padar, en el Parque Nacional de Komodo, alrededor de las 20:30 hora local del 26 de diciembre (12:30 GMT), tras lo cual se activó una búsqueda inicial con lanchas y más adelante se amplió el operativo.

La investigación policial sigue abierta

La Policía tiene abierta una investigación para tratar de determinar si la tripulación cometió alguna negligencia que provocara el accidente.

El foco está puesto en un problema conocido desde hace años en la región: la combinación de meteorología adversa, la presión turística y la laxitud en los controles de seguridad marítima. El hundimiento de la embarcación Putri Sakinah, frente a la ciudad de Labuan Bajo, ha vuelto a poner en cuestión las prácticas habituales en uno de los enclaves turísticos más populares del país.