Una pareja indonesia recibe 140 latigazos por mantener relaciones fuera del matrimonio y beber alcohol

La aplicación más estricta de la ley islámica se ha exhibido este jueves en Aceh, la única provincia de Indonesia donde rige plenamente la sharia. En un parque público de esta región del norte de Sumatra, un hombre y una mujer han sido castigados con 140 latigazos cada uno tras ser declarados culpables de mantener relaciones sexuales fuera del matrimonio y consumir alcohol. Se trata de una de las condenas más severas impuestas desde la implantación del código islámico.

El castigo, ejecutado con cañas de ratán —una vara flexible elaborada a partir de palma tropical— se ha llevado a cabo ante decenas de personas. Durante la ejecución, la mujer ha comenzado a llorar, se ha desmayado y ha tenido que ser trasladada en camilla hasta una ambulancia y posteriormente a un hospital, según informa The Guardian, citando a la agencia France-Presse. Imágenes difundidas por medios internacionales muestran cómo personal sanitario ha tenido que evacuarla del recinto.

Sin excepciones ante la sharia

La pareja formaba parte de un grupo de seis personas sancionadas ese mismo día por infringir la sharia. Según ha explicado el jefe de la policía religiosa de Banda Aceh, Muhammad Rizal, ambos han recibido 100 azotes por mantener relaciones extramatrimoniales y otros 40 por ingerir alcohol.

Entre los castigados se encontraba también un agente de la Wilayatul Hisbah —la policía islámica— junto a su pareja, sorprendidos "en un lugar privado", por lo que han recibido 23 latigazos cada uno. "Tal y como prometimos, no hacemos excepciones, especialmente con nuestros propios miembros. Sin duda, esto mancha nuestro nombre", ha declarado Rizal a AFP.

Indonesia, con cerca de 280 millones de habitantes, es el país con mayor población musulmana del mundo. Aunque su Constitución define al Estado como secular y garantiza la libertad religiosa, Aceh —con unos 5,5 millones de habitantes— aplica desde principios de siglo una versión estricta de la sharia, tras obtener un estatus de autonomía especial.

Bajo este marco legal están prohibidos el sexo fuera del matrimonio, el consumo de alcohol, las relaciones homosexuales o los juegos de azar. Según AFP, la pena impuesta este jueves figura entre las más duras aplicadas en los últimos 25 años.

No es un hecho aislado. En 2025, dos hombres fueron castigados con 76 latigazos cada uno por mantener relaciones sexuales. La Wilayatul Hisbah patrulla de forma habitual calles y barrios para vigilar el cumplimiento de estas normas, convirtiendo cada ejecución pública en una advertencia colectiva.

Un castigo diseñado para causar dolor

El instrumento utilizado, una caña de ratán de aproximadamente un metro, está diseñado para no abrir la piel, pero provoca un dolor intenso, hematomas profundos y lesiones musculares, incluso más severas que las causadas por los látigos tradicionales de cuero.

La sharia también regula la vida cotidiana. Las mujeres están obligadas a llevar hiyab y los hombres no pueden vestir pantalones por encima de la rodilla. Están prohibidas las muestras de afecto entre hombres y mujeres en espacios públicos y existe un veto total al alcohol, al juego y a las apuestas. En Banda Aceh, la capital, las mujeres no pueden acudir solas a cafés o cines después de las once de la noche sin la compañía de un familiar varón, y los comercios deben cerrar durante la oración del viernes.

Las infracciones se castigan con bastones de ratán y el número de golpes varía según la gravedad del "delito": desde una decena por vestir de forma considerada inapropiada hasta más de cien por adulterio o relaciones homosexuales.