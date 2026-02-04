Un niño de 13 años nada durante cuatro horas para salvar a su familia atrapada en el mar en Australia

Un niño australiano de 13 años, Austin, se convirtió en un héroe tras nadar durante cerca de cuatro horas en mar abierto para salvar a su familia, que había quedado atrapada por fuertes corrientes frente a la costa de Australia Occidental.

El suceso tuvo lugar en Geographe Bay, una zona turística situada al suroeste del país, cuando la madre del menor y sus dos hermanos practicaban actividades acuáticas con un kayak y tablas de paddle surf. Un cambio repentino del viento y del estado del mar los empujó mar adentro, impidiéndoles regresar a la orilla por sus propios medios.

El adolescente decidió separarse del grupo e intentar llegar a tierra firme a nado para pedir ayuda. Tras recorrer varios kilómetros sin chaleco salvavidas y enfrentándose al oleaje, logró alcanzar la costa completamente exhausto y dio aviso a los servicios de emergencia. "Estaba sin aliento, pero no podía sentir lo cansado que estaba. Las olas eran enormes y yo no llevaba chaleco salvavidas", ha destacado Austin.

La madre ha señalado que estuvo unas 8 o 10 horas en el mar. "Su padre y yo estamos muy orgullosos", ha destacado sobre su hijo.

Las autoridades activaron un amplio operativo de rescate con embarcaciones y un helicóptero, que permitió localizar horas después a la madre y a los dos hermanos del menor. Los tres fueron rescatados con vida y presentaban síntomas de hipotermia y agotamiento, aunque no sufrieron heridas graves.

Los equipos de salvamento destacaron la valentía y la sangre fría del niño, subrayando que su rápida decisión fue clave para que el rescate llegara a tiempo. El caso ha vuelto a poner el foco en los riesgos del mar y en la importancia de extremar las precauciones durante actividades recreativas en la costa.