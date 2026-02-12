El dictador norcoreano Kim Jong Un ya tiene sucesora: su "querida hija" adolescente

Como todo lo relacionado con Corea del Norte, hay que ponerlo en cuarentena. Pero la Agencia Nacional de Inteligencia surcoreana (NIS) asegura que el dictador Kim Jong Un está preparando a su hija adolescente, a la que se le atribuye el nombre de Kim Ju Ae y se le calculan alrededor de 13 años, para que sea su sucesora.

Esto encaja con el incremento de las apariciones de la joven con su padre en los últimos años, y especialmente en los últimos meses. Aunque nunca se han ofrecido datos personales sobre ella. Se la conoce como "la querida hija" y hace sólo tres años que se la vio por primera vez en televisión.

Fue un jugador de la NBA, Dennis Rodman, quien contó —tras un encuentro con el dictador norcoreano— que había conocido a "una niña llamada Kim Ju Ae", cuando esta era aún un bebé. Con su designación, Kim Jong Un lograría perpetuar a su dinastía en el poder durante cuatro generaciones.

¿Lo confirmará en el congreso del partido?

Seúl está esperando a ver si Kim Ju Ae participa en el congreso del Partido de los Trabajadores, que tendrá lugar a finales de mes y se celebra sólo cada cinco años, ya que se interpretaría como una confirmación de la información facilitada por el espionaje surcoreano.

Es el evento político más importante de Corea del Norte. Pyongyang suele detallar sus prioridades en materia de política exterior. Y sería un muy buen momento para anunciar la noticia, ante los miles de delegados del partido.