El rey de Marruecos, Mohamed VI, ha concedido un nuevo indulto a 1.201 condenados, diecinueve de ellos por "extremismo y terrorismo", con motivo de la fiesta de Aid al Fitr, que el país magrebí ha celebrado al cierre del mes sagrado del ramadán. No es la primera vez que se dan este tipo de perdón de penas en el país vecino. Sin ir más lejos, el monarca marroquí indultó a cerca de 20.000 condenados, entre ellos veintitrés que estaban sentenciados a muerte.

Según ha informado el Ministerio de Justicia, diecinueve condenados por terrorismo y extremismo han recibido diferentes tipos de indultos: cuatro totales y quince parciales, tras comprometerse oficialmente con las "constantes sagradas de la Nación" e impulsar la revisión de sus posturas ideológicas radicales.

Los delincuentes extremistas se tienen que someter al programa de desradicalización 'Mosalaha' (reconciliación), que fue lanzado hace años por el país africano y que busca convencerlos de revisar sus ideas extremistas y reintegrarse en la sociedad. El resto de los indultados son condenados por diferentes delitos, que se encuentran en prisión y en libertad condicional, según el comunicado que ha emitido el Ministerio de Justicia marroquí.

En total, con esta medida, 1.063 reclusos en prisión se beneficiarán de la gracia real: diecisiete con libertad total, 1.045 con indulto parcial, más un recluso cuya pena perpetua ha sido reducida. Los 119 condenados en libertad se beneficiarán de medidas como la conmutación de la condena e indulto sobre la multa, entre otras.

Cada vez es mayor la sospecha de que Mohamed VI utiliza a estos delincuentes para ejercer presión migratoria contra el Gobierno de Pedro Sánchez. De hecho, el director general de la Policía Nacional, Francisco Pardo, le dijo al exasesor del exministro José Luis Ábalos, Koldo García, en una conversación telefónica del 18 de noviembre de 2020, que Marruecos estaba permitiendo la salida de inmigrantes hacia España. Esta conversación fue grabada por el propio Koldo y forma parte de las pruebas intervenidas por la Unidad Central Operativa (UCO) en la investigación del caso Koldo, que instruye el Tribunal Supremo.