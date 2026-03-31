El pleno de la Knéset (Parlamento israelí) ha aprobado la reforma legal que establece la pena de muerte por ahorcamiento para los culpables de asesinato terrorista. La medida solo aplica a palestinos, ya que excluye a cualquier ciudadano de Israel, lo que ha sido criticado por organizaciones de derechos humanos por su carácter discriminatorio.

El texto, aprobado con 62 votos a favor y 48 en contra, obliga —salvo excepciones sin definir— a los tribunales militares israelíes a imponer dicha pena a los palestinos residentes en Cisjordania. Mientras, los israelíes, incluso los colonos, son juzgados en tribunales civiles y se les da la posibilidad de aplicar en su lugar la cadena perpetua.

El texto formalmente prevé que se aplique a toda la ciudadanía, pero en uno de sus artículos especifica que solo se aplicará a quienes "causen intencionadamente la muerte de una persona con el objeto de negar la existencia del Estado de Israel", una definición que excluye en la práctica a cualquier individuo de creencias sionistas, incluso aunque haya perpetrado actos similares. Además limita la discreción judicial, permite las ejecuciones secretas por ahorcamiento e impone un régimen de casi total aislamiento a los condenados a muerte.

La ley permite imponer la pena de muerte por mayoría simple del tribunal y no por unanimidad, como era obligatorio hasta ahora. Además elimina el derecho de apelación. Aunque la pena de muerte no se aplicará retroactivamente a los detenidos en los ataques del 7 de octubre de 2023, la Knéset está tramitando otra iniciativa legislativa que sí prevé este castigo a posteriori.

El proyecto de ley ha sido aprobado en votación tras casi doce horas de debate. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, asistió al Knéset y votó a favor de la reforma, promovida por el partido del ministro israelí de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir. "Es un día de justicia para las víctimas y un día de disuasión para nuestros enemigos. No más puertas giratorias para los terroristas, sino decisiones claras. Quien elige el terrorismo, elige la muerte", ha destacado Ben Gvir, que intentó descorchar una botella de champán, pero un ujier se lo impidió.

Críticas a la ley

"Esta ley institucionaliza el asesinato estatal y a sangre fría de individuos que no suponen ningún tipo de amenaza. Está diseñada para aplicarse solo a los palestinos, lo que viola el principio fundamental de igualdad y prohibición de discriminación racial", ha denunciado el director legal del Centro Legal para los Derechos de la Minoría Árabe en Israel, Adalah Suhad Bishara.

El grupo recuerda que aplicar la legislación interna israelí a palestinos residentes en Cisjordania "es una flagrante violación del derecho internacional" porque el Parlamento "no tiene autoridad para legislar sobre la población ocupada". Por ello Adalah ha adelantado que recurrirá la norma ante el Tribunal Supremo israelí "como cuestión de máxima urgencia".

Adalah denuncia que la nueva ley "es una de las más violentas y discriminatorias" aprobadas en Israel. "Incumple una serie de normas internacionales y su aplicación podría suponer un crimen de guerra. Su aprobación es un nuevo paso en la escalada letal de la tortura sistemática contra los palestinos bajo detención israelí tan ampliamente documentada", ha resaltado Adalah.